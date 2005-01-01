Бойовика «ДНР» затримали в одному з селищ на Вінниччині

Бойовика наразі арештували

Працівники Служби безпеки України спільно з Головною військовою прокуратурою затримали у Вінницькій області бойовика російських окупаційних сил, який воював проти українських військ у лавах військових формувань так званої «ДНР». Про це повідомила прес-служба СБУ.

Правоохоронці встановили, що уродженець Вінниччини, який раніше працював в органах МВС, у 2014 році приєднався до незаконних збройних формувань.

«Перебуваючи у складі так званої 5-ї окремої мотострілкової бригади він вбрав участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції в районі Донецького аеропорту. Також зловмисник залучався до нагляду за військовополоненими та знущався над ними», – повідомили правоохоронці.

Згодом бойовик вирішив покинути лави окупаційних військ, водночас він періодично їздив до РФ з метою отримання громадянства країни-агресора.

Бойовик під час затримання, фото СБУ

Правоохоронці затримали зловмисника в одному із селищ Вінницької області, де він переховувався від правоохоронних органів.

«У межах відкритих кримінальних проваджень за ч. 3 ст. 258, ч. 2 ст. 437, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України затриманому оголошено про підозру в скоєнні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають невідкладні слідчі дії», – повідомили в СБУ.