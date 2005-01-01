Бойовики «ДНР» не дозволили «Vodafone Україна» відновити зв'язок на окупованій території

У Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій заявили, що бойовики не погодили заявку Vodafone-Україна задля проведення робіт з відновлення зв'язку в окупованих районах Донецької області. Про це йдеться у повідомленні МінТОТ у Twitter.

«Подана компанією в СЦКК заявка на проведення робіт в ОРДО не була погоджена з боку представників незаконних збройних формувань», – йдеться у заяві.

Крім цього, там додали, що українська сторона докладає зусилля для відновлення зв’язку.

Зазначимо, що раніше компанія «Vodafone-Україна» заявила, що відновила зв'язок на окупованій території Луганської області.

Як інформував ZAXID.NET, 11 січня мобільний оператор «Vodafone Україна», єдиний з українських операторів, який надавав послуги на окупованих проросійськими бойовиками територіях Донбасу, перестав працювати на цих територіях.

Як повідомили у технічній службі оператора, зв’язок зник в результаті ушкодження волоконно-оптичної лінії зв’язку в зоні проведення АТО.

За даними оператора, зараз більше третини обладнання «Vodafone-Україна» на непідконтрольній Україні території – у неробочому стані.

В свою чергу, ватажок окупованих районів Донецької області Олександр Захарченко заявив про можливість введення зовнішнього управління на території так званої «ДНР» щодо компанії «Vodafone-Україна».