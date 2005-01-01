«Vodafone Україна» відновив зв'язок на окупованій території Луганщини

Мобільний оператор «Vodafone Україна» відновив зв'язок на тимчасово неконтрольованій території Луганської області, повідомила його прес-служба в п’ятницю, 19 січня.

«Повідомляємо про те, що 19 січня ремонтні роботи з відновлення зв’язку на сході України завершено. У Луганській області послуги зв’язку надаються в повному обсязі. У Донецькій області мережа не працює з невідомих для нас причин. Є ймовірність того, що обладнання виведено з ладу або відсутнє електропостачання», — йдеться в повідомлені.

Нагадаємо, 11 січня мобільний оператор «Vodafone Україна», єдиний з українських операторів, який надавав послуги на окупованих проросійськими бойовиками територіях Донбасу, перестав працювати на цих територіях.

За повідомленням технічного персоналу оператора, зв’язок зник в результаті ушкодження волоконно-оптичної лінії зв’язку в зоні проведення АТО.