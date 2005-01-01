Окупована територія Донеччини залишилася без українського мобільного зв’язку

Тепер жителі окупованої Донеччини можуть телефонувати лише через інтернет

В окупованому Донецьку, як і в інших містах «ДНР», з 11 січня немає мобільного телефонного зв'язку з Україною. Ні з Донецька в Україну, ні навпаки з України в Донецьк, другий день неможливо додзвонитися по мобільному зв'язку.

Раніше єдино можливим був мобільний зв'язок оператора Vodafone (раніше «МТС - Україна»), інші українські мобільні оператори на окупованій території вже не працювали.

Як повідомив «Укрінформ», за інформацією кількох жителів Донецька, телефонні дзвінки через Vodafone вже не можна було здійснити приблизно з 14.00 11 січня.

Місцеві ЗМІ на окупованій території повідомили, що «робота стільникового оператора “МТС-Україна” порушена в “ДНР” в результаті ушкодження кабелю поблизу селища Оленівка на південь від Донецька». Тобто, пошкоджена волоконно-оптична лінія на окупованій території, куди доступ українським фахівцям неможливий.

На території «ДНР» зараз працює тільки місцевий мобільний оператор "Фенікс", який охоплює окуповану територію, але ніяк не може зв'язати місцевих жителів з українськими абонентами.

Жителі Донецька дуже занепокоєні цією ситуацією і кажуть, що тепер з родичами з України можна зв'язатися тільки через SkypeOut, ViberOut, Hangouts, але для цього потрібна надійна робота інтернету.

«Думаємо, що це бойовики самі підірвали кабель оператора Vodafone, щоб змусити населення “ДНР” переходити на зв'язок місцевого оператора "Фенікс". І надії у нас на ремонт кабелю Vodafone, на жаль, практично немає», – кажуть жителі окупованого проросійськими бойовиками Донецька.