У Запоріжжі СБУ перекрила незаконну маршрутизацію трафіку з окупованого Донбасу до РФ

Значна частина трафіку надходила з окупованих територій Донбасу в Російську Федерацію і назад

У Запоріжжі Служба безпеки України заблокувала роботу пересувного телекомунікаційного комплексу, частина трафіку надходила з окупованих територій Донбасу в Російську Федерацію і назад. Про це інформували у прес-службі відомства.

Як зазначається, місцевий житель встановив його в особистому автомобілі, для здійснення незаконної маршрутизації трафіку, спрямованого на мережі українських мобільних операторів під виглядом місцевих телефонних переговорів. Комплекс складався зі спеціалізованих технічних засобів і більш ніж 20 мобільних терміналів з встановленим спеціальним програмним забезпеченням. «Чоловік за допомогою технологій IP-телефонії в обхід міжнародних центрів здійснював маршрутизацію трафіку, який прямував на мережі українських мобільних операторів мобільного зв'язку під виглядом місцевих телефонних переговорів. Для ускладнення виявлення обладнання зловмисник постійно переміщувався містом», - повідомили в прес-службі СБУ регіону.

Також, слідство має дані, що значна частина трафіку, в тому числі по закритих каналах телефонного зв'язку, надходила з тимчасово окупованих районів Донбасу до РФ і назад. «Служба безпеки України перевіряє можливе використання цих каналів бойовиками незаконних збройних формувань «ДНР/ЛНР» для переговорів зі своїми російськими кураторами», - відзначили в СБУ.

За цим фактом, відкрили кримінальне провадження за ст.361 КК України (Незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 1190 грн або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на той самий строк.

Нагадаємо, цього тижня на непідконтрольних територіях Донбасу зник мобільний зв'язок оператора Vodafone. У компанії повідомили про пошкодження оптоволоконного кабелю. Відомо, що Vodafone – останній оператор, який працював на непідконтрольних територіях Донбасу. Там також немає стаціонарного телефонного зв’язку з підконтрольною територією.