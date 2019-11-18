Бойовики «ДНР» передали українській стороні тіло бійця ЗСУ без внутрішніх органів

Родичі загиблого військовослужбовця не впізнали

СуспільствоЮрій Братюк, 18 листопада164403

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Бойовики «ДНР» передали українській стороні тіло військового Романа Беспалого, попередньо вилучивши органи, за якими можна встановити причину смерті. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Роман Беспалий був затриманий разом з вісьмома іншими бійцями 22 травня 2019 року поблизу Новотроїцького, коли водій вантажівки з важливими документами помилково повернув у бік ворога.

За словами начальника відділу цивільно-військового співробітництва ООС Юрія Гуменного, окупанти не надали відповідних документів і речей загиблого. Досі тіла бранців на українську сторону не передавали в чорному пластику й без одягу.

Бойовики повідомили, що, мовляв, боєць наклав на себе руки. Однак ні дружина, ні батько не впізнали Романа.

Від поліцейських стало відомо, що перед тим, як передати тіло померлого буквально випатрали - вилучили органи, за якими можна встановити причину смерті.

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