Бред Пітт та Пенелопа Крус відтворюють кадри з фільму «Чоловік та жінка»

Модний дім Chanel зняв рекламу сумки у дусі культового фільму «Чоловік та жінка». У рекламі знялись Бред Пітт та Пенелопа Крус.

Чорно-білий рекламний ролик відтворює відому сцену у ресторані з французької стрічки 1966 року режисера Клода Лелуша. «Чоловік та жінка», де головні ролі виконали Анук Еме та Жан-Луї Трентіньян. Також у ролику використана музика з фільму, яку написав Франсіс Лей.

Нагадаємо, розповідає про роман між вдовою та вдівцем, які випадково зустрічаються у Нормандії та закохуються, проте їм складно відпустити минуле.

Картина Лелуша отримала дві нагороди Каннського кінофестивалю, зокрема «Золоту пальмову гілку» та дві премії «Оскар».

Нагадаємо, Пітт та Крус уже знімались разом у 2013 році в фільмі «Радник».