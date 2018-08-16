Бренд «Ukraine Now» здобув престижну дизайнерську нагороду в Німеччині

Бренд «Ukraine Now» є розробкою дизайнерського агентства Banda Agency

Бренд «Ukraine Now», який є розробкою команди українських дизайнерів, отримав у Німеччині нагороду «Red Dot», одну з найпрестижніших у світі дизайну.

Про це у своєму Twitter повідомив прем’єр міністр України Володимир Гройсман, який привітав з перемогою дизайнерське агентство Banda Agency.

Брендинг #UkraineNow отримав одну з найпрестижніших нагород в світі дизайну Red Dot. Це визнання нашої креативної індустрії та прекрасна промоція держави. Роботи, відзначені нагородою, виставляються у провідному Музеї сучасного дизайну Red Dot в німецькому Ессені. pic.twitter.com/2SSOxpz1HI — Volodymyr Groysman (@VGroysman) August 16, 2018

«Ми отримали так багато заявок: у 2018-му це понад 8 тисяч заявок від 45 країн. Тому ви маєте дуже пишатися, вигравши «Red Dot» за свою роботу. Проект «Ukraine Now» переконав журі премії, і я дуже рада, що це добре виконаний брендинг для цілої країни», - розповіла виданню «The Village» Луїза Мілк, очільниця премії «Red Dot».

Нагадаємо, що Кабінет міністрів на засіданні від 10 травня затвердив бренд України «Ukraine NOW» для її популяризації у світі. Цей бренд може використовуватися в зовнішній рекламі і пресі; також розроблено мобільний додаток, який допоможе іноземцям познайомитися з Україною.

«Red Dot Design Award» - щорічна нагорода у галузі дизайну, яка вручається інститутом Центром дизайну, що знаходиться у місті Ессені (Німеччина). Нагорода вручається дизайнерам і компаніям-виробникам за видатну якість і особливі досягнення у дизайні товарів широко вжитку. Роботи, відзначені нагородою, виставляються у Музеї дизайну Red Dot в Ессені, який є найбільшим у світі зібранням досягнень сучасного дизайну.