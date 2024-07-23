Фільм розповість про висадку військ у Нормандії

У трилері про Другу світову війну зіграє лауреат «Оскара» Брендан Фрейзер («Кіт»), який отримав роль генерала армії США та командувача союзницьких сил Дуайта Девіда Ейзенхауера у фільмі «Тиск». Раніше на головну роль запросили Ендрю Скотта, зірку серіалу «Шерлок».

Дія фільму розгортатиметься за лічені дні до відкриття другого фронту в Нормандії. Фільм, знятий за мотивами реальних подій, розповість, як головний військовий метеоролог Джеймс Стегг (Скотт) має скласти прогноз, який буде максимально сприятливим для проведення масштабної операції. Саме Ейзенхауер приймав остаточне рішення, виходячи з інформації, наданої Стеггом.

Нагадаємо, що Ейзенхауер згодом став 34 президентом США. Режисером картини став Ентоні Марас. Зйомки стартують у вересні.