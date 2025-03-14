УКУ та «Азов» підписали меморандум, 13 березня 2025 року

Український католицький університет у четвер, 13 березня, підписав меморандум про співпрацю з 12-ю бригадою спеціального призначення «Азов». На зустрічі обговорили перші практичні кроки співпраці. Зокрема, йдеться про обмін досвідом для організації якісної базової загальної військової підготовки (БЗВП) для студентів УКУ. У пресслужбі УКУ розповіли, що університет допомагатиме військовим із реабілітацією.

«Університет пропонує допомогу ветеранам та військовослужбовцям від фахівців клініки УКУ та факультету наук про здоровʼя, зокрема психологічну допомогу, підтримку та реабілітацію. Також заплановано проведення лекцій і сертифікатних навчальних програм, зокрема з лідерства, фінансової грамотності у гібридному форматі завдяки платформі УКУ-онлайн», – повідомили на сайті університету.

У підписанні меморандуму взяли участь заступник командира 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Святослав Паламар «Калина» та офіцер відділення гуманітарного забезпечення секції роботи з особовим складом Ігор Якубовський «Кубанець». УКУ представили проректори Любомир Тарновський та Наталія Климовська, радник ректора Мирослав Маринович, керівник Офісу у справах ветеранів та їхніх родин Павло Коваль, директорка Інституту лідерства та управління Соломія Максимович, менеджер дослідницьких проєктів Тарас Олексин та аналітикиня Центру підприємництва УКУ Валерія Фадєєнко.

«УКУ – це флагман української освіти, один із найкращих навчальних закладів. Дякую за цю плідну зустріч: ми не лише обговорили перспективи співпраці, а й вийшли на предметні, конкретні домовленості, зокрема підготовку освітніх курсів з лідерства, фінансової грамотності для військовослужбовців і ветеранів. Зі свого боку з нашими інструкторами готові допомагати в організації курсів базової військової підготовки для студентів. Адже БЗВП є обовʼязковими для студентів денної та дуальної форми навчання з вересня 2025 року. Маю надію, що наша співпраця стане взаємно важливою та потрібною», – сказав офіцер Ігор Якубовський.

Додамо, що «Азов» заснували 5 травня 2014 року. Він відіграв головну роль у визволенні Маріуполя, брав участь у звільненні Мар'їнки, боях за Іловайськ. У 2015 році «Азов» звільнив від російських окупантів Широкине, Павлопіль, Комінтернове, Лебединське та Бердянське. У 2019 році військові працювали на лінії зіткнення в районі Світлодарської дуги.

На початку повномасштабного вторгнення «Азову» 86 днів в оточенні обороняв Маріуполь, стримуючи наступ росіян. З лютого 2023 року «Азов» став 12-ю бригадою спеціального призначення «Азов» у складі Національної гвардії України.