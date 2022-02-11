Україна втратила від військового конфлікту із Росією 280 млрд доларів у вигляді втраченого ВВП у період 2014-2020 років. Про це повідомив Лондонський Центр економіки та бізнесових досліджень (СEBR) у звіті на замовлення уряду України, пише Forbes.

Як йдеться у звіті, військовий конфлікт із Росією коштує Україні 19,9% невиробленого ВВП щороку. Наслідки російсько-української війни на Донбасі експерти оцінили у 102 млрд доларів, або до 14,6 млрд доларів на рік. Через окупацію Криму Україна втрачає щороку 8,3 млрд доларів.

Крім того, конфлікт знизив довіру інвесторів через економічну нестабільність у країні, що призвело до втрати інвестицій на суму 72 млрд доларів (до 10,3 млрд доларів на рік). Крім того, зниження українського експорту призвело до щорічних загальних втрат на суму до 162 млрд доларів.

За підрахунками аналітиків, сукупні капітальні втрати в Криму та на Донбасі від втрати чи пошкодження активів України оцінюються у 117 млрд доларів. Втрати податкових надходжень за 2014-2020 роки становили до 48,5 млрд доларів.

Також аналітики вважають, що з огляду на 14,9 млрд доларів додаткових військових витрат за зазначений період, у разі відсутності конфлікту Україна могла б витратити на невійськові цілі на 63,3 млрд доларів більше.

Також експерти констатували, що динаміка фінансово-економічних втрат України зберігається і після 2020 року і, на їхню думку, вона могла навіть збільшитись.

Нагадаємо, Росія вторглася в Крим у другій половині лютого 2014 року, а вже через місяць анексувала його. Потім контрольовані Росією бойовики почали окупацію частини Донецької та Луганської областей.