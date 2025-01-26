Серед машин, які передали британські волонтери, є пікапи та евакуаційні автівки

У неділю, 26 січня, британські волонтери привезли до Львова 11 автомобілів, зокрема пікапи, «швидкі», кейсваки для різних бригад. Як повідомляє Львівська міськрада, за майже три роки повномасштабної війни учасники спільноти «Driving Ukraine» передали понад 160 машин та більше 50 тонн гуманітарної допомоги.

Серед машин, які передали британські волонтери, є пікапи та евакуаційні автівки. Вони відправляться до 24-ї механізованої бригади імені короля Данила, 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха, 67-ї окремої механізованої бригади, Головного управління розвідки, 414-го окремого стрілецького батальйону 43-ї окремої механізованої бригади.

«Driving Ukraine» – це спільнота британсько-українського співтовариства, яка забезпечує Сили оборони України автомобілями. Вони займаються цілим комплексом допомоги: від пошуку, купівлі, доставки і бюрократичних процедур, до камуфляжу, ремонту і модифікації автівок. Товариство сформувалось навесні 2022 року британцем Фінном Ваттом та українцем Максимом Сослюком.

Фото Анастасії Смольєнко для Львівської міської ради

«Зараз на площу Ринок ми привезли евакуаційні автомобілі, в тому числі броньований Land Rover, швидкі допомоги, кейсеваки та іншу допомогу. Ці машини привезли для 67, 53, 24 бригади та інших підрозділів. Особливість в тому, що ці автомобілі мали демонстраційний заїзд на треці «Формула 1» Сільверстоуном в Британії і це напевно вперше в історії, коли на офіційному треці «Формула 1» дозволили прокататись автомобілями, які їдуть на допомогу Україні», – розповів Максим Сослюк.

Міський голова Львова Андрій Садовий подякував волонтерам та вручив нагороду від міста.

«Дякую вам за таку важливу для українців сьогодні допомогу та підтримку. Спеціальна нагорода для вашої організації “Driving Ukraine” за щедрість, відданість справі, неоціненну підтримку та допомогу Україні під час війни», – відзначив міський голова Львова Андрій Садовий.

За майже три роки роботи «Driving Ukraine» вдалось доставити в Україну 160 автівок, 1 броньовик, 1 військовим тягач, 1 автобус та 4 квадроцикли. Також придбали більше 20 «мавіків», 10 РЕБів, 4 3D принтера, більше 80 генераторів, 12 екофлоу та більше 50 тонн гуманітарної допомоги.

Авто волонтери передають щомісяця. Під час минулої передачі Збройні Сили України отримали 7 автомобілів (представники «Азову», 80-ї ДШБ та ін.).