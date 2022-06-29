Бізнесмен Річард Бренсон побував у Гостомелі на Київщині

Британський мільярдер та власник космічної компанії Virgin Galactic Річард Бренсон відвідав Гостомель на Київщині. Про це повідомив керівник селищної адміністрації Гостомеля Тарас Думенко.

У Гостомелі Бренсон цікавився аеродромом підприємства «Антонов» та можливостями його відновлення. Представники «Укроборонпрому» та «Антонова» розповіли про перспективи та наявні проєкти реконструкції.

«Разом з представниками Укроборонпром та ДП Антонов розповіли гостю про такі перспективи та існуючі проекти реконструкції аеропорту», – підсумував Думенко.

Річард Бренсон – британський бізнесмен і засновник корпорації Virgin Group (до її складу входить одна з найбільш відомих космічних компаній Virgin Galactic, що розробляє літак для космічного туризму VSS Unity класу SpaceShipTwo). Бренсон постійно виступає на підтримку України. Зокрема, наприкінці січня він заявив, що лідери бізнесу мають об'єднатись та відстояти суверенітет України на тлі загострення російської агресії.

За даними журналу Forbes, статки Бренсона оцінюються в більш як 5 млрд доларів. Під час Євромайдану у 2014 році Річард Бренсон закликав українську владу скасувати диктаторські закони 16 січня, а також висловив обурення з приводу того, що в Україні гинуть учасники протестних акцій.