Британський режисер поставив у Львові виставу про машину часу та війну на Донбасі

У репертуарі Львівського театру ім. Лесі Українки з'явиться вистава за твором української драматургині Анастасії Косодій, яка перемогла у конкурсі п'єс «Drama.UA». Прем'єра – уже цими вихідними.

П'єсу «Timetraveller`s guide to Donbass» написала українська авторка Анастасія Косодій. За її задумом, двоє головних героїв із 2036 року завдяки машині часу потрапляють у часи війни на Донбасі.

«Ми повертаємося у 2013 рік, до війни, події відбуваються з 2018-го року по 2013-й і відповідно проходимо зони, червоні точки. Але мені здається, що тут йдеться навіть не про те, а про час, те, що ми йдемо крізь цей час, повертаємося у місце, яке було нам найдорожче», – розповідає акторка Анастасія Лісовська.

Ми часто є заангажованими у темі війни і нам часом корисний погляд збоку, від іноземця. Тому над постановкою вистави працював британський режисер Джек Кловер. Він розглядає цю історію як загальнолюдську.

«Це не все про вашу війну, а про те, що у кожного з нас, чи ми живемо на острові у Шотландії, чи у Львові, чи у Бахмуті, чи у Донецьку, що у кожного з нас був або є дім. Але цей дім часом руйнує якась стороння сила, наприклад, війна», – ділиться думками Джек Кловер.

У виставі кілька фраз прозвучать від акторів особисто, вони розкажуть, що трапилося у їхньому житті за час війни на Донбасі. Актор Роман Кривдик має що розповісти, бо за ці 5 років воював у зоні АТО, а ще у нього народилася донечка.

«Треба було в хвилину вмістити 5 років свого життя і на те ми потратили десь годину, сіли, поринули у своє минуле. Тому у виставі будуть і наші спогади, які резонуватимуть, а інколи доповнюватимуть сам текст драматургії», – розповідає актор Роман Кривдик.

У сценографії використали старі побутові речі, схожі на ті, що лежать на горищах, але які були комусь дорогими. Обіграли простір так, що глядачі сидітимуть на сцені, а дія відбуватиметься і на сцені, і у залі.

Прем'єра вистави «Timetravellers» – 16 і 17 березня.