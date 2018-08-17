«Бронзовий» склад «Карпат» зіграє матч проти збірної «Карпат» всіх часів на стадіоні «Україна»

«Бронзовий» склад «Карпат»

У сезоні 1997/1998 років львівські «Карпати» за підсумками чемпіонату посіли третє місце та вибороли бронзові медалі на чолі з Мироном Маркевичем. З нагоди 20-річчя цієї пам’ятної події відбудеться матч, в якому «бронзовий» склад «зелено-білих» протистоятиме збірній «Карпат» всіх часів, повідомили у клубі.



Гра відбудеться 5-го вересня на стадіоні «Україна». Початок о 18:30. Вхід вільний.



Склад команди «Карпати-1997/1998»: Богдан Стронціцький, Юрій Беньо, Володимир Микитин, Любомир Вовчук, Євген Назаров, Ігор Плотко, Олександр Чижевський, Роман Толочко, Володимир Єзерський, Сергій Ковалець, Олександр Паляниця, Андрій Полунін, Роман Зуб, Сергій Євглевський, Ігор Маковей, Сергій Танасюк, Іван Гецко, Володимир Шаран, Андрій Сапуга, Роман Гнатів, Сергій Мізін, Анатолій Петрик, Андрій Покладок, Вадим Колесник, Юрій Дудник.



До слова, у складі збірної «Карпат» всіх часів ви зможете побачити в одній команді таких гравців як: Андрій Тлумак, Володимир Вільчинський, Степан Юрчишин, Василь Леськів, Володимир Різник, Сергій Мякушко, Артем Федецький та Хорхе Каррасакаль.