Новий тренер ФК «Карпати» Жозе Мораіш

Жозе Мораіш і Жозе Моуріньо

Новина про призначення у львівських «Карпатах» нового тренера стала доволі неочікуваною. Так, «зелено-білі» за чотири тури УПЛ, які вони провели на власному полі, зуміли здобути лише одну перемогу, двічі програти та ще один раз зіграти у нічию. Команда фізично виявилася неготовою до старту чемпіонату. Однак мови про тренерські зміни в клубі не було.

Тим не менше, 16 серпня стало відомо, що віце-президент «Карпат» Олег Смалійчук прийняв рішення відправити у відставку Олега Бойчишина (і запропонувати йому одну з посад у клубі). І одразу ж було повідомлено, що новим наставником «левів» став португалець Жозе Мораіш.

«Відомий португальський спеціаліст Жозе Мануель Феррейра де Мораіш – багаторічний асистент Жозе Моуріньо. Разом із ним, Жозе Мораіш працював в «Порто», «Інтері», «Реалі» та «Челсі», де неодноразово вигравав національні чемпіонати та міжнародні трофеї, зокрема, Лігу чемпіонів. Тренерську діяльність новий коуч «Карпат» розпочав із молодіжкою «Бенфіки». У якості головного тренера Жозе Мораіш працював з «Аль-Шабабом» (Саудівська Аравія), турецьким «Антальяспором», грецьким АЕК та англійським «Барнслі», – йдеться в повідомленні клубу.

Як для резюме, такий перелік клубів більше, аніж вражає. Тим більше, що це правда. При цьому у «Карпатах» забули додати, що він навіть короткий проміжок часу очолював збірну Ємену, а з «Аль-Шабабом» виграв Суперкубок Саудівської Аравії. Окрім того, в нього чимало досвіду і в інших клубах – нижчих дивізіонів Німеччини та в чемпіонаті Тунісу. Та успіху з клубами як головний тренер він не здобув. На відміну від роботи асистентом тренера.

У клуби з Тунісу Жозе Мораіш відправився вже після того, як він став переможцем Ліги чемпіонів. У сезоні 2003-2004 років він працював помічником Жозе Моуріньо у «Порту». Тоді ж клуб сенсаційно і виграв головний футбольний трофей Європи.

Та більше, аніж на рік, Жозе Мораіш ніде не затримувався, а за 2008 рік змінивши одразу чотири клуби. Аж поки у 2009 році Жозе Моуріньо знову не покликав його в помічники. Цього разу в італійський «Інтер». І знову успішно. У 2010 році «Інтер» здобув так званий «тріпл» – виграв Чемпіонат та Кубок Італії, а також Лігу чемпіонів. Одразу після цього обоє Жозе перебралися до мадридського «Реалу». Там вони працювали до 2013 року. Цього разу обійшлося без перемоги у Лізі чемпіонів. Зате стали чемпіонами Іспанії. У 2013 році Жозе Мораіш спільно з Жозе Моуріньо відправилися в Лондон. Останній став тренером «Челсі». Однак Жозе Мораіш пропрацював там лише рік. У 2014 році португалець знову вирішив стати головним тренером. Цього разу у вже згаданому «Аль-Шабаб». Та з командою він провів лише п’ять місяців і зіграв 7 матчів. Після цього був клуб з Тунісу «Есперанс» (пів року) і повернення до Жозе Моуріньо в «Челсі». Теж не надовго – ті ж шість місяців).

У січні 2016 року Жозе Моріш був призначений головним тренером турецького «Антальяспор». Не надто вдало. Під його керівництвом команда зіграла 28 матчів, у яких виграла лише дев’ять. Ще дванадцять програла. Після цього був АЕК. Там історія ще коротша – 14 матчів, три перемоги і заява про відставку. 16 лютого 2018 року португалець очолює англійський «Барнслі», який на той час перебуває у зоні вильоту Чемпіоншипу (другий за силою англійський дивізіон). Із завданням врятувати команду від вильоту він не справляється – за 15 матчів команда програє 8 ігор (при трьох перемогах), і з ним розривають угоду. У англійському клубі він пропрацював менш як три місяці.

16 серпня – Жозе Мораіша призначають головним тренером львівських «Карпат». Як команда зіграє під його керівництвом – побачимо вже невдовзі. Перший матч «зелено-білих» з новим наставником – у неділю, 19 серпня, на виїзді проти чернігівської «Десни».