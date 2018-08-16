ФК «Карпати» призначили нового тренера

Віце-президент «Карпат» Олег Смалійчук та Жозе Мануель Феррейра де Мораіш

Віце-президент «Карпат» Олег Смалійчук прийняв рішення звільнити з посади головного тренера команди Олега Бойчишина. Про це повідомляється на офіційному сайті «Карпат».

Новим головним тренером «Карпат» став португальський спеціаліст Жозе Мануель Феррейра де Мораіш – багаторічний асистент Жозе Моуріньо. Разом із ним, Жозе Мораіш працював в «Порто», «Інтері», «Реалі» та «Челсі», де неодноразово вигравав національні чемпіонати та міжнародні трофеї, зокрема, Лігу чемпіонів. Тренерську діяльність новий коуч «Карпат» розпочав із молодіжкою «Бенфіки». Як головний тренер Жозе Мораіш працював з «Аль-Шабабом» (Саудівська Аравія), турецьким «Антальяспором», грецьким АЕК та англійським «Барнслі».

«Керівник клубу сподівається на те, що Олег Іванович прийме пропозицію продовжити співпрацю в «Карпатах» на іншій посаді», - йдеться в повідомленні клубу.

Олег Бойчишин очолив «Карпати» 21 листопада 2017 року, ставши третім тренером у цьому сезоні львівського клубу. Він зумів врятувати команду від вильоту в Першу лігу. У новому сезоні команда під його керівництвом у чотирьох домашніх матчах зуміла здобути лише одну перемогу, двічі програла та один разі зіграла у нічию.

Варто зазначити, що за останній п'ять років Бойчишин став 12-им тренером, який очолював «Карпати». При цьому Сергій Зайцев очолював команду двічі за цей час. І якщо Олександр Севідов та Ігор Йовічевіч могли з командою попрацювати цілий сезон, то деякі тренери не притримувалися на посаді і декількох днів. А деяких з них представляли мало не одночасно. Так було з Олегом Лужним та Володимиром Безуб'яком у січні 2016 року. Повторилася ситуація і у червні 2016 року. Спочатку «Карпати» призначають тренером Валерія Яремченка. Він побув на посаді 11 днів і повернувся в Донецьк. Після цього тренером «зелено-білих» стає Анатолій Чанцев. Але він потрапляє в лікарню, і йому на заміну приходить Сергій Зайцев. При цьому останні двоє працювали у клубі з приставкою «виконувач обов'язків».

Та у 2016 році на цьому «Карпати» не зупинилися. 7 жовтня головним тренером став білорус Олег Дулуб. Тут варто відзначити, що львівський клуб ще до цього намагався підписати цього спеціаліста, але зумів це зробити лише осінню. Та навіть він, попри доволі успішні виступи команди (в порівнянні з попередніми роками), не втримався у клубі довше, аніж на рік. Влітку 2017 року він покинув команду. Офіційна версія - за сімейними обставинами.

Тоді ж у клубі відбувся так званий «іспанський вектор». Головним тренером стає іспанець Серхіо Наварро, а спортивним директором - Даріо Друді. Останній свого часу працював в.о. головного тренера кропивницької «Зірки». Вони приводять з собою півтора десятка нових гравців. Більшість - легіонери. Команда відверто провалюється у чемпіонаті та Кубку України (поразка від друголігового «Прикарпаття»), і на посаду призначають Сергія Зайцева. А згодом - і Олега Бойчишина. Клуб пішов на такий крок, адже останній був єдиним спеціалістом у структурі клубу, хто мав диплом «ПРО», необхідний для тренера команди УПЛ. Його помічником став Даріо Друді. 16 серпня 2018 року «Карпати» звільнили Бойчишина і представили нового наставника - Жозе Мануеля Феррейра де Мораіша.

Варто додати, що це вже друга тренерська відставка у Львові за тиждень. Напередодні посаду головного тренера ФК «Львів» покинув бразилець Жилмар.