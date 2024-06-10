Брюссельська капуста – це смачний, корисний та поживний зелений овоч, який можна не тільки додавати у різні страви, а й подавати його самостійно. Пропонуємо рецепт брюссельської капусти по-італійськи.

Інгредієнти:

брюссельська капуста – 500 г;

картопля – 5 шт.;

оливкова олія – 3 ст. л.;

волоські горіхи – до смаку;

сік лимона – до смаку;

сушений базилік – до смаку;

орегано – до смаку;

білий перець – до смаку;

сіль – до смаку.

Спосіб приготування:

Очищену промиту брюссельську капусту відварюємо в злегка підсоленій воді кілька хвилин, пише Smachno.

Картоплю очищаємо, промиваємо, нарізаємо невеликими шматочками і викладаємо в розігріту сковороду з олією. Смажимо на великому вогні, час від часу помішуючи протягом 10 хвилин.

Додаємо до картоплі цілу брюссельську капусту, солимо та додаємо спеції. Тушкуємо під кришкою на повільному вогні до готовності, приблизно хвилин 20.

Вимикаємо вогонь, додаємо волоські горіхи, поливаємо лимонним соком та залишаємо під кришкою на 5 хвилин настоятися.

Готову брюссельську капусту по-італійськи викладаємо на тарілку і злегка посипаємо меленим білим перцем.