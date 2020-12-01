Історичному будинку на площі Міцкевича невдовзі виповниться 100 років

Аукціон з продажу першого львівського хмарочоса, семиповерхового Будинку книги на площі Міцкевича,8 не відбувся, оскільки на участь у ньому подався лише один покупець. Власник історичної будівлі, НАК «Надра України», планував продати її щонайменше за 445 млн грн.

Торги були заплановані на 1 грудня в системі електронних торгів «ProZorro.Продажі». Історичний будинок на сім поверхів загальною площею 8,27 тис. м2 мав початкову вартість – 445 млн грн. Проте аукціон не відбувся через те, що документи подав лише один потенційний покупець – ПП «Західний Буг». Згідно з чинними правилами, торги відбуваються тільки за умови реєстрації більш ніж однієї заявки на участь.

Найімовірніше будівлю мають виставити на повторний аукціон, проте вже з меншою стартовою ціною. Оцінкова вартість об'єкта становить 298,4 млн грн.

Єдиний учасник аукціону, аграрне підприємство «Західний Буг» зареєстроване в Радехівському районі. Згідно з даними YouControl, кінцевими бенефіціарами компанії є Валерій Овчарук (30%), Юрій Гладун(30%) та Оксана Друль (30,01%). Також частка підприємства (9,99%) належить Віталію Сікорському, директорові ТОВ «Радехівський цукор» − одного з найбільших виробників цукру в Західній Україні.

ПП «Західний Буг» є частиною аграрної групи з аналогічною назвою, головним напрямком якої є вирощування зернових, технічних та кормових культур. Холдинг обробляє, за різними даними, від 52,7 до 70 тис. га землі у Львівській, Чернівецькій, Тернопільській та Волинській областях.

Фактичним власником групи компаній у ЗМІ називають бізнесмена Володимира Матківського, який також одним з ключових донорів Української галицької партії.

Як раніше повідомляв ZAXID.NET, історичною будівлею на площі Міцкевича офіційно користується підпорядковане НАК «Надра України» державне підприємство «Західукргеологія», низку приміщень здають в оренду приватним структурам під аптеку, крамниці одягу, книгарню, офіси тощо.

Ініціатором продажу було «Західукргеологія», адміністративний апарат якого розміщений у цій будівлі. Гроші від приватизації будинку частково планують скерувати на погашення боргів, а це понад 90 млн грн, та уникнення банкрутства підприємства.

Семиповерхову будівлю звели 1921 року, початку вона мала назву «будинок Шпрехера» і була на той час найвищою у Львові. Тоді там розміщувався французький нафтовий концерн «Малопольща», аптека та крамниці. У радянський час через розташовані по усьому периметру книгарні її стали називати Будинком книги.