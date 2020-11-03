Будинок на площі Міцкевича є пам’яткою архітектури місцевого значення

Перший львівський хмарочос, історичний Будинок книги на площі Міцкевича, 8 виставили на аукціон зі стартовою вартістю 445 млн грн. Торги на електронному майданчику «Прозорро. Продажі» заплановані на 1 грудня. Наразі будівля належить державній акціонерній компанії «Надра України».

Як повідомила прес-служба компанії, переможець аукціону повинен буде виконати низку умов, зокрема дотримуватися вимог законодавства щодо охорони культурної спадщини, оскільки будівля є пам’яткою архітектури. А також «сприяти збереженню приміщень під книгарню та аптеку, які історично знаходяться на першому поверсі».

Згідно з інформацією «Надра України», ініціатором продажу було державне підприємство «Західукргеологія», адміністративний апарат якого розміщений у цій будівлі. Гроші від приватизації будинку частково планують скерувати на погашення боргів, а це понад 90 млн грн, та уникнення банкрутства підприємства.

Зазначається, що історичний будинок має сім поверхів та загальну площу 8,27 тис. м2 і потребує ремонту.

Нагадаємо, семиповерхова будівля, зведена на площі Міцкевича 1921 року, спочатку мала назву «будинок Шпрехера» (від імені власника Йони Шпрехера) і була на той час найвищою у Львові. Тоді там розміщувався французький нафтовий концерн «Малопольща», аптека та крамниці. У радянський час через розташовані по усьому периметру книгарні її стали називати Будинком книги. Наразі будівлею офіційно користується підпорядковане НАК «Надра України» державне підприємство «Західукргеологія», низку приміщень здають в оренду приватним структурам під аптеку, крамниці одягу, книгарню, офіси тощо.

Львівська міська рада заявляла, що в угоді про продаж має бути передбачене укладання охоронного договору на збереження всіх історичних елементів будинку і збереження інтер'єру давньої аптеки на першому поверсі.

Навесні 2020 року «Надра України» зробила оцінку ринкової вартості будівлі. Згідно з оприлюдненими тоді даними, вона становила 298,4 млн грн без ПДВ.

У серпні на Facebook-сторінці приватного електронного майданчика тендерів «Вер-Тас» з'явилося оголошення про продаж Будинку книги на площі Міцкевича у Львові. Після того, як на це звернули увагу місцеві ЗМІ, оголошення видалили. НАК «Надра України» опісля заперечила старт приватизації історичного будинку.