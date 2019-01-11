Мерія Львова наполягає на збереженні давньої аптеки в Будинку книги

В історичному приміщенні на першому поверсі так званого «хмарочоса Шпрехера» або ж Будинку книги на пл. Міцкевича, 8 і далі працюватиме аптека. На цьому під час брифінгу у п’ятницю, 11 січня, наголосив заступник мера Львова Андрій Москаленко.

«Представники міської влади наполягають на тому, що в цьому місці й далі працюватиме аптека. Перемовини за нашої участі між орендарями і власниками будівлі НАК «Надра України» тривали майже рік. Вдалося досягти домовленості з власниками про те, що аптеку збережуть», – повідомив Андрій Москаленко.

За його словами, теперішні орендарі історичного приміщення – ТзОВ «Аптека на Марійській площі» – заявили, що не можуть сплачувати вартість оренди, яку вимагає НАК «Надра України».

Тепер єдина у Львові гомеопатична аптека працюватиме за адресою вул. Зелена 115Б, а приміщення у Будинку книги орендуватиме інша юридична особа, яка займається аптечною діяльністю. Саме такої домовленості вдалося досягти в процесі перемовин.

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«Збереження цієї аптеки та автентичних інтер’єрів сторічної давності регулює охоронний договір. Ми пильнуватимемо за його виконанням та подальшим розвитком подій навколо цього приміщення», – заявила під час брифінгу очільниця управління охорони історичної спадщини ЛМР Лілія Онищенко.

Після спілкування з журналістами Андрій Москаленко прикріпив на вітрину зачиненої аптеки оголошення з нагадуванням про необхідність її збереження, як нагадування власникам будівлі про їхні зобов’язання.

Нагадаємо, що конфлікт між орендарями та власниками аптечного приміщення на пл. Міцкевича, 8 триває з 2015 року. У травні 2018 року приміщення аптеки відключили від електромережі. Саме тоді працівники закладу вперше заявили про намір переїхати.