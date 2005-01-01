Одна з давніх аптек Львова, розташована на пл. Міцкевича, 8, вимушено припиняє свою діяльність. Повідомлення про це 30 травня поширили кілька тисяч користувачів Facebook. Через завершення терміну договору про оренду працівники аптеки повинні найближчим часом залишити приміщення. Їм уже відключили електроенергію, однак заклад поки що працює навіть без світла. Журналіст ZAXID.NET відвідав аптеку, колектив якої допрацьовує свої останні дні в звичному приміщенні.

Остання з могікан

— Вас закривають? І що тут буде?

— Що буде?! Притон якийсь відкриють! Тут великі підвали з високими стелями, то вони на них оком кинули, — такий діалог відбувається між постійним покупцем і директоркою «Аптеки на Марійській площі». Клієнт розпитує нову адресу і номер телефону, за якими можна буде знайти знайомих провізорів.

Особливість цієї аптеки, в тому, що тут виробляють гомеопатичні препарати. «Вона така одна на п'ять областей», — пояснює мені відвідувач у черзі. Тепер аптека переїде на вулицю Зелену, 115Б, там якраз завершують ремонт. Що буде далі з історичним приміщенням на першому поверсі так званого «хмарочоса Шпрехера», директорка Олена Журавчак не знає.

Будівля перебуває у власності НАК «Надра України», а на передостанньому її поверсі розташований офіс дочірнього підприємства «Західукргеологія». Більшість приміщень винаймають під офіси приватні компанії.

А «найсмачніші» місця з фасадними вітринами на першому поверсі давно стали магазинами відомого брендового одягу, взуття та електроніки. Аптека — «остання з могікан», яка ще нагадує про минуле цього будинку.

На першому поверсі «будинку Шпрехера» розташувалися магазини модних ґаджетів і брендів одягу

А ще десять років тому будівлю на пл. Міцкевича, 8 львів'яни називали «будинком книги» — увесь перший поверх займала велика книгарня. Сервіс Google Street View підказує, що впізнавані вивіски книгарень залишалися на фасаді ще в жовтні 2011 року. Виконана в тому ж стилі вивіска аптеки тоді була на місці. Зараз її теж демонтували.

«У нас вимагають платити оренду 160 тисяч гривень на місяць. Це в шість разів більше, ніж ми платили дотепер! Такої суми жодна аптека не може собі дозволити. Тобто аптеки тут точно не буде. А що буде з меблями?!», — розповідає про обставини конфлікту з орендодавцем Олена Журавчак. Під «меблями» вона має на увазі цінні історичні інтер'єри 1920-х рр., створені для першої аптеки у цьому приміщенні.

За її словами, площа приміщення аптеки становить більше 150 м². У 2015 році НАК «Надра України» і її дочірнє підприємство «Західукргеологія» вже судилися з аптекою щодо укладання нового договору про оренду за вищими цінами. Тоді Олені Журавчак вдалося відстояти свої інтереси в апеляційному суді. Через три роки юридичних підстав продовжити термін договору вже не знайшлося.

«Тридцять тисяч — це мало!»

У юридичному відділі державного підприємства «Західукргеологія» відмовились прокоментувати ситуацію з аптекою, а відповідь на інформаційний запит до НАК «Надра України» пообіцяли надати днів за шість. Однак ZAXID.NET вдалось зустрітися з директором «Західукргеології» Дмитром Штикалом.

Він очолив підприємство у вересні 2015 року. Тоді навколо його призначення розгорівся скандал, пов'язаний з минулим посадовця — він увійшов до списку 11 одіозних чиновників, звільнити яких вимагав Люстраційний комітет Львівщини.

У 2004 році тодішній голова обласної податкової, соратник Віктора Медведчука, Мирослав Хом’як призначив Штикала головою податкової інспекції Львова. А в 2005 році Штикало керував міською ДАІ. Його навіть оголошували в розшук через підозру в незаконних діях проти одного з львівських підприємців, однак у 2007 році зняли звинувачення.

«Ми коментарі без згоди вищестоячого органу не даємо, хоча я в курсі цієї проблематики», — розпочинає розмову Дмитро Штикало, пропонуючи зателефонувати прес-секретареві «Надр України». Однак на запитання про суму оренди в 160 тис. грн. на місяць він все ж відповідає.

«Ніхто нічого не ставив, але тридцять тисяч — це мало для такого випадку. Для центру міста і такого приміщення. У них вже колись завершилась оренда, вони її через суд продовжили. Десь тоді хтось там кому чи крапку не поставив», — пояснює керівник «Західукргеології».

Схоже, що в конфлікті між державним підприємством і аптекою дуже скоро крапку таки поставлять, однак поки невідомо, хто саме стане новим господарем майже сторічних аптечних інтер'єрів у стилі необідермаєр.