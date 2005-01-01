Андрій Садовий відреагував на закриття історичної аптеки в центрі Львова

Унікальний інтер'єр аптеки на пл. Міцкевича, 8

Міський голова Львова Андрій Садовий звернеться до НАК «Надра України», якому належить приміщення давньої аптеки на пл. Міцкевича, 8, з вимогою зберегти аптеку. Про це він заявив під час апаратної наради у середу, 6 червня.

«Підготуйте мого листа до НАК «Надра України» про те, що в цьому місці має бути аптека. Друге питання – коли вони відновлять книжкові магазини на першому поверсі. Тому що магазини одягу там тимчасово. Давню аптеку ми не дамо на поталу», – сказав Садовий.

Він також доручив запросити на засідання виконавчого комітету ЛМР, яке відбудеться 8 червня, представника НАК «Надра України».

Нагадаємо, як писав ZAXID.NET, в одній з давніх аптек на пл. Міцевича, 8 відключили світло, а саму аптеку «Маріацьку» найближчим часом закриють.

Директорка аптеки Олена Журавчак повідомила ZAXID.NET про те, що власник приміщення аптеки, у якому розташовані цінні історичні інтер'єри 1920-х років, вимагає від аптеки орендну плату в сумі 160 тис. грн на місяць. ZAXID.NET звернувся із запитом до НАК «Надра України», відповідь на який пообіцяли надати протягом шести днів.

Як зазначив депутат ЛМР Роман Іванців, депутати ще в квітні під час засідання сесії приймали звернення до прем’єр-міністра Володимира Гройсмана з проханням зберегти аптеку, однак відповіді досі не отримали.