Давня львівська аптека втратить приміщення в Будинку книги

Аптека переїде попри домовленість між власниками будівлі та владою міста

Давня львівська аптека на пл. Міцкевича, 8 вимушено переїжджає з історичного приміщення на першому поверсі так званого «хмарочоса Шпрехера», відомого також як Будинок книги. Про переїзд аптеки у четвер, 10 січня, на Facebook повідомила директорка управління охорони історичного середовища Лілія Онищенко.

Вона висловила надію, що в приміщенні з автентичними інтер'єрами в стилі необідермаєр далі працюватиме інша аптека.

Особливістю аптеки в Будинку книги є те, що тут виробляють гомеопатичні препарати. Це єдиний такий заклад у Львові. Орендарі приміщення ТзОВ «Аптека на Марійській площі» вирішили переїхати через підвищення вартості оренди з боку власників будівлі НАК «Надра України». Тепер аптека працюватиме за адресою вул. Зелена 115Б.

Заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко підтвердив намір працівників аптеки змінити адресу, а також додав, що за домовленістю між містом та власниками будівлі НАК «Надра України» в історичному приміщенні аптека має бути збережена.

З приводу вимушеного переїзду аптеки в міській раді у п'ятницю, 11 січня, о 9:30 проведуть брифінг біля взоду в Ратушу. На нього запросять і представників власника будівлі НАК «Надра України».

У приміщенні аптеки цінні історичні інтер'єри (фото explorer.lviv.ua)

Нагадаємо, що конфлікт між орендарями та власниками аптечного приміщення на пл. Міцкевича, 8 триває з 2015 року. У травні 2018 року приміщення аптеки відключили від електромережі. Саме тоді працівники закладу вперше заявили про намір переїхати.

У липні 2018 року за участі представників ЛМР відбулася зустріч між представниками сторін конфлікту: НАК «Надра України», ДП «Західукргеологія» та ТзОВ «Аптеки на Марійській площі». Під час зустрічі йшлося про укладення нового договору оренди та збереження аптеки в історичній будівлі.