За кілька днів Будинок книги буде офіційно виставлено на електронні торги

25 серпня на офіційній сторінці майданчика електронних продажів «ProZorro. Продажі» у Facebook з'явилося оголошення про продаж Будинку книги на площі Міцкевича у Львові. Після того, як на це звернули увагу місцеві ЗМІ, оголошення видалили. Однак, як з'ясував ZAXID.NET, історичну будівлю, що належить НАК «Надра України», справді планують продати.

В опублікованому у вівторок, 25 серпня оголошенні про продаж семиповерхового будинку була вказана ціна – 1959 $/м2 – таким чином, зважаючи на загальну площу у майже 8,3 тис. м2, стартова вартість Будинку книги сягнула 16,2 млн доларів США. Проте після появи кількох публікацій про продаж у місцевих ЗМІ (тут, тут і тут) адміністратори фейсбук-сторінки «ProZorro. Продажі» без пояснень видалили це оголошення у п'ятницю пообіді (скріншот).

Ще до видалення оголошення журналістам ZAXID.NET вдалося поспілкуватися з менеджером компанії, чий номер був вказаний в повідомленні про продаж. Андрій (не захотів називати свого прізвища), розповів, що оголошення у Facebook є підготовчим. За його словами, наразі будинок ще не виставлений офіційно на продаж, але за кілька днів лот з’явиться на офіційному сайті електронних торгів «ProZorro. Продажі».

«Ми це оголошення виклали для того, щоб наші клієнти вже могли проходити реєстрацію і не втрачали часу на підготовку документів. Щоб одразу могли підготуватися допоки є заздалегідь час. Як тільки оголошення вийде на сайті, з’явиться кнопка подати заявку і вже можна буде це зробити», – розповів телефоном менеджер Андрій.

ZAXID.NET не вдалося отримати офіційного коментаря від НАК«Надра України» та ДП «Західукргеологія», телефони, які є у розпорядженні журналістів, не відповідають. Після видалення оголошення з Facebook на дзвінки перестав відповідати і менеджер Андрій.

Попри видалення оголошення, державна НАК «Надра України», якій належить Будинок книги, таки має намір його продати. Ще два місяці тому, 25 червня, на сайті НАК «Надра України», з’явилася офіційна інформація щодо рішення продати будинок через великі борги (понад 90 млн грн) дочірньої компанії ДП «Західукргеологія». Варто зауважити, що очікувана вартість продажу Будинку книги щонайменше в п'ять разів більша суми боргів ДП «Західукргеологія».

Заступник мера Андрій Москаленоко вже заявив, що в угоді про продаж має бути передбачене укладання охоронного договору на збереження всіх історичних елементів будинку і збереження інтер'єру давньої аптеки на першому поверсі. Схоже повідомлення у п'ятницю з'явилося і на офіційному сайті Львівської міськради.

Зведена на площі Міцкевича у 1921 році будівля спочатку мала назву «будинок Шпрехера» (від імені власника Йони Шпрехера) і була на той час найвищою у Львові. У радянський час через розташовані по усьому периметру книгарні її стали називати Будинком книги.