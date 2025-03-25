У колишньому будинку «Укрсоцбанку» на пл. Міцкевича, 10 діє мистецький центр

Власники будівлі колишнього «Укрсоцбанку» на площі Міцкевича, 10 втретє виставили її на продаж – тепер втричі дешевше, ніж попереднього разу. За шестиповерховий бізнес-центр хочуть отримати 10,25 млн доларів. Оголошення про продаж будівлі за зниженою ціною 25 березня у Facebook поширила львівська інвестиційно-брокерська компанія «BK Investment».

Згідно із пропозицією, потенційний покупець отримає 100% корпоративних прав компанії-власника будівлі. Вартість становить 10,25 млн доларів (427,07 млн грн за курсом НБУ на 25 березня) або ж 2 278 доларів (94,9 тис. грн) за квадратний метр.

«Пропонується до продажу сучасний бізнес-центр класу “A” – окрема будівля після повної реконструкції, розташована в самому серці Львова. Це ідеальне рішення для інвесторів та бізнесу, що шукають престижний простір у діловому кварталі з високим пішохідним та автомобільним трафіком», – йдеться в оголошенні.

Кому належить будівля колишнього «Укрсоцбанку» у Львові

Це вже третя спроба продати будівлю колишнього «Укрсоцбанку» або ж як її зневажливо називає чимало львів’ян – унітаз – через специфічну форму даху та пістрявий екстер’єр. Як писав ZAXID.NET, власником будівлі є київське ТОВ «Сі Бі Ель» братів В’ячеслава та Олександра Константіновських. Раніше їх звинувачували у зв'язках з кримінальними колами України, Росії і США, хоча В’ячеслав Константіновський жодного разу не був засуджений. У документах американської прокуратури та митниці він фігурує як учасник злочинного угруповання, що діяло у Нью-Йорку у 1990-2000-х роках, однак сам В’ячеслав Константіновський усі звинувачення заперечує.

Брати Константіновські також є власниками відомої мережі швидкого харчування «Пузата хата». ТОВ «Сі Бі Ель» купило будинок на площі Міцкевича у 2017 році в «Укрсоцбанку». Нові власники капітально відремонтували приміщення та почали здавати їх у оренду. Зокрема, у 2019 році тут відкрили бізнес-центр для IT-компаній. Утім більшість приміщень будинку тривалий пустували. У січні 2022 бізнес-центр намагались продати за 266 млн грн (9,4 млн доларів США за тодішнім курсом), у травні 2023-го – за 1,2 млрд грн (33,7 млн доларів США), проте покупців не знайшли. Будівлю на пл. Міцкевича, 10 збудували у 2005 році на місці знищеної пожежею у 1991 році кам’яниці.