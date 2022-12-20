Марк Марченко, засновник запорізької компанії SENSAR Development

Сфера будівництва під час війни переживає найскладніші часи. А уявімо, що мова йде про втілення проектів на лінії фронту. Саме про це розповів Марк Марченко, засновник запорізької компанії SENSAR Development. Він поділився власним досвідом, як не відмовлятися від своїх планів. Навіть якщо 72% території Запорізької області окуповано, а за 40 км від міста ведуться активні бойові дії.

Марк Марченко розповів, що початок війни багато хто не сприймав у форматі довготривалої перспективи. Спочатку склалося враження, що все найближчим часом закінчиться, проте з кожним місцем все змінювалося. Стало зрозуміло, що війна так скоро не закінчиться.

«23 лютого я повернувся літаком до Запоріжжя і на 24 лютого мав дуже щільний робочий розклад. Про те, що буде вторгнення, казали багато хто. Я не вірив до останнього, як і багато українців. І наступила інша, якась невідома фаза життя. Все завмерло у нашому місті. Було відчуття турбулентного піке усього, що мав на той момент» – згадує Марк Марченко.

Марк Марченко, засновник запорізької компанії SENSAR Development

Після першої наради SENSAR, коли ми дізналися про повномасштабне вторгнення РФ в Україну, було вирішено продовжити працювати:

«24-го ми вирішили, що тиждень будемо продовжувати будувати, бо мали стійке відчуття, що це ненадовго. Створили систему комунікації і підтримки інвесторів, які були налякані більше, ніж ми, бо вклали немаленькі кошти у будівництво, хтось прям напередодні війни», – каже Марк Марченко.

У той же момент потрібно було шукати альтернативні напрямки для розвитку компанії з урахуванням нових реалій. Необхідно було забезпечити стабільність, яка визначає безпеку інвестиційних вкладень.

У непростий час для країни не було чіткого розуміння, що буде далі, але були думки щодо нових ідей:

«На 24 лютого ми мали 128 тис. кв. метрів нерухомості у девелоперському портфелі. Наразі ця цифра вже збільшилась, і ми вже добудовуємо декілька об’єктів у Запоріжжі і розпочали об’єкти у Львові. Тож чи усвідомлював я тоді вірогідність крапки у бізнесі? І так, і ні. З одного боку, усвідомлення було, а з іншого, я думав про нові шляхи, які допоможуть зберегти компанію, намагався не допускати думок про повну зупинку», – зазначив Марк Марченко.

Розвиток будівництва компанії SENSAR починається саме з Запоріжжя, адже компанія та її засновник родом із цього гарного міста. Із 2018 році команда задумала кілька сучасних проектів у рідному місті i з успіхом почала їх реалізовувати.

Саме тоді головним завданням насичення попиту саме на нове житло. Також команда намагалася кардинально змінити уявлення людей про комфортні апартаменти. Оскільки на той час пропозиції на ринку первинної нерухомості були застарілими, мета була раціональною та виправдала сподівання експертів ринку.

Вже наприкінці весни почали поновлювати роботи на будівельних майданчиках Запоріжжя. Працювати під обстрілами ризиковано, проте завжди є мотивація, на яку й розраховували в SENSAR.

«Найголовніша мотивація - треба жити далі! Треба заробляти, щоб мати фінансову стабільність! Ця мотивація спрацювала для кожного члена команди. Лячно? Так. Складно? Так. Але ж минулого життя вже не має, і воно не скоро повернеться. Скласти руки і сидіти чекати, коли закінчиться війна – це означає втратити все, що мали. Це не наш шлях», – зауважив Марк Марченко.

Будувати продовжують й через те, що є певні зобов'язання, відповідальність перед інвесторами та командою. Зараз у Запоріжжі є небагато майданчиків, де не залишили будівництво. Це сумно, адже деякі люди не отримують своїх квадратних метрів, про які могли мріяти все своє життя.

З іншого боку, мотивація SENSAR полягає й в тому, що місто потрібно розвивати. Активне будівництво свідчить про перспективне майбутнє. Зовсім скоро ЗСУ звільнять окуповані території Запорізької області та інші регіони.

Попри всі перспективи та гарні настрої є й інша сторона медалі. Наприклад, були вибухи у радіусі 150 метрів від майданчиків, де проводили будівельні роботи. Але, навіть це не зможе збити зі шляху. При цьому SENSAR допомагає з перших днів війни ЗСУ, донатить на їх потреби та закликає своїх колег робити теж саме.

Крім цього компанія знайшла ще один спосіб допомоги:

«Три місяці тому, коли наше місто стало масово обстрілювати, ми почали допомагати людям відновлювати їх постраждалі будинки: ремонтували дахи, встановлювали вікна, лагодили стіни. Я особисто їду в постраждалі місця, знайомлюсь з людьми, щоб краще зрозуміти, яка допомога потрібна. Знаєте, коли ти дивишся в очі людині, яка все втратила, в очі повні відчаю… Ти розумієш, що у цієї людини одна надія на тебе і ніхто, крім тебе, їй не допоможе. І тоді ти береш і робиш, чого б тобі це не коштувало», – зазначив Марк Марченко.

Новий напрямок – реалізація та мрії

З початком війни стало зрозуміло про необхідність пошуку нового напрямку розвитку. Саме тому було вирішено розпочати будівництво у місті Львів. Девелопмент – це одна з сфер бізнесу, яку неможливо релокувати. Саме тому обрали нову локацію та починали все з початку.

Львів обрали саме з точки зору економічної столиці України. Цей вибір виправдав себе, адже саме тут вдалося знову зібрати всю команду, на той час багато хто з працівників поїхав за кордон. Тоді у складі 99% старої команди почалася нова львівська історія.

У листопаді стартувало будівництво апартаментів Smart House. Клієнтський попит показав нам, що формат будівництва також був вірним. На цьому проекті компанія SENSAR не зупинилася, адже зараз команда працює над новими об’єктами й в інших містах країни.

Марк Марченко зазначив, що розвиток бізнесу у воєнний час полягає у кількох принципах:

продовжувати будувати розпочате;

намагатися зберегти команду та репутацію;

оперативно підлаштовуватися під зміни та виклику ринку нерухомості;

створити проект з унікальною концепцією.

Реалізовувати новий проект на незнайомому місці було дійсно викликом. Багато супутніх факторів могли б завадити цьому.

«Але! Завжди має бути але. Я завжди вірю в те, що роблю. Я завжди живу ідеєю і вірю в свою команду. І навіть коли в нас щось не виходить, ми аналізуємо причини і робимо наново», – зауважив Марк Марченко.

Ідея smart-колівінгу – концепція в Україні без аналогів

Компанія SENSAR стала першою, кому вдалося реалізувати європейський концепт житлових комплексів в Україні. Концепція цього принципу полягає у створенні багатофункціонального житлового комплексу, який об'єднує людей з однаковими інтересами, поглядами на життя, роботу, відпочинок.

Такий варіант будівництва визначає, що в ЖК все максимально продумано до дрібниць. Це формат, коли в одному місці можливо поєднати повсякденне життя, роботу, відпочинок. Водночас таке місце стає комфортним для усіх людей.

Така концепція передбачає, що краще обрати нерухомість з невеликою площею. Це краще, ніж придбати більшу площу з гіршими умовами. Такої практики давно дотримуються в Європі.

«Коли тобі не вистачає грошей на придбання квартири в новобудові, середня площа якої становить від 26 квадратних метрiв, ти маєш два виходи. Перший – придбати житло гіршої якості і з гіршими умовами. Другий - далі накопичувати заощадження. А ми пропонуємо третій варіант шляху – придбати якісну нерухомість з комфортними умовами, але меншої площі», – прокоментував підхід SENSAR засновник компанії.

У 2023 році команда планує ввести в експлуатацію всі об’єкти в Запоріжжі та завершити будівництво Smart House у Львові. Попри всі труднощі Марк Марченко вірить, що реалізувати мрії обов'язково вдасться. А через два роки вже можна буде переходити на європейський рівень будівництва:

«Скажу так: війна нас надихнула працювати ще більше, щоб за два роки вийти на принципово новий рівень. Впевнений, що через декілька років ми з вами поспілкуємось в одній із країн Європи», – підсумував Марк Марченко.