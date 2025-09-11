Чоловічий чемпіонат світу з волейболу 2025 року стартує вже зовсім скоро. Змагання відбудуться 12–28 вересня на аренах Філіппін, які вперше приймають турнір такого масштабу. Формат змагань розширили: цього року виступлять 32 збірні, розділені на 8 груп по 4 команди. До 1/8 фіналу виходять по дві найкращі збірні з кожного квартету.

Збірна України вдруге поспіль гратиме на світовій першості. Стартує вона 14 вересня поєдинком проти Бельгії. Далі у групі F «синьо-жовтим» належить зіграти з чинними чемпіонами світу італійцями та збірною Алжиру.

Букмекер Favbet вже відкрив лінію на матчі чемпіонату й оцінив шанси команд, зокрема й України. У заявці ЧС-2025 – усі найсильніші збірні планети, тож на вболівальників чекає чимало інтриг та яскравих протистоянь.

Головні фаворити турніру

За оцінками аналітиків Favbet, найбільші шанси на чемпіонство має Польща – коефіцієнт 3.50. Поляки перебувають у блискучій формі: вони грали у фіналі трьох останніх світових першостей, стали чемпіонами Європи-2023 та виграли Світову лігу (VNL) 2025.

Слідом ідуть багаторазові чемпіони світу Бразилія (4.00), чинні тріумфатори Італія (5.00) та олімпійські чемпіони Токіо – Франція (5.00).

Уже на етапі чвертьфіналу чи півфіналу Італія може зіткнутися з Польщею або Францією, тож боротьбу рівня фіналу ми побачимо раніше, ніж очікувано – жоден з топів не готовий поступитись переможним стріком.

Цікаво буде спостерігати й за дебютантами – вперше на ЧС виступлять господарі Філіппіни, а також Колумбія. Їхні шанси на медалі мізерні, але історичний факт участі вже став подією. Європейські збірні традиційно в більшості – цього разу 15 із 32 учасників.

Третій ЧС для збірної України

Для України це буде третій чемпіонат світу. На попередньому ЧС-2022 наші хлопці сенсаційно пробилися до чвертьфіналу й посіли 7-ме місце – найвище в історії виступів. Потрапити на турнір 2025 року вдалося завдяки рейтингу FIVB: українці увійшли до числа найсильніших збірних, які не проходили відбір.

Команда під керівництвом аргентинця Рауля Лозано перебуває на підйомі: «синьо-жовті» виграли Золоту Євролігу-2024, дебютували в Лізі націй-2025 і там посіли 10-е місце, обігравши навіть Японію та США. Ці результати додали впевненості, що Україна здатна боротися на рівних із топами.

У групі F на нашу збірну чекають непрості суперники: чемпіон світу Італія (№2 у світовому рейтингу), міцна Бельгія та Алжир. Очевидний фаворит – Італія, тож долю путівки в плей-оф вирішать матчі України з Бельгією та Алжиром.

Україна – Бельгія: битва за плей-оф

Перший матч українці проведуть проти Бельгії 14 вересня о 9:00 за київським часом. Ця зустріч багато в чому визначить долю путівки в 1/8 фіналу, адже обидві команди розглядають вихід із групи як мінімум. Тому очікується, що гра буде напруженою й принциповою.

Букмекери оцінюють шанси майже рівними. Favbet дає коефіцієнт близько 1.8 на перемогу України та 1.9 на успіх Бельгії. Це свідчить про невелику перевагу нашої збірної, зважаючи на її прогрес останніми роками.

Водночас у довгостроковій перспективі Україна не входить до списку фаворитів. Аналітики розглядають її радше як «темну конячку» – команду, здатну потенційно створити сенсацію, але для боротьби за медалі потрібно диво. Реалістичне завдання – повторити успіх 2022 року й знову пробитися до плей-оф.

