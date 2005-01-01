Частина мешканців Львова тимчасово без водопостачання

Сьогодні, 27 березня, ремонтні бригади «Львівводоканал» првоодить ремонтні роботи. Відтак частина вулиць тимчасово без води.

За інформацією прес-служби «Львівводоканалу», з 10:20 до 16:00 призупинено водопостачання на вул. Вітовського, Болгарська, Зарицьких, І.Франка. Це пов’язано із заміною водопроводу на Вітовського, 24.

Також через ремонт на пр. Червоної Калини з 11:00 до 15:00 призупинено водопостачання на пр. Червоної Калини, 38-52, вул. Чукаріна, 1а-1б, 2-30.

Від 10 ранку до 15:00 немає води на вул. Морозній, 8-14; 19-39, Сихівській, 2-30, Зубрівській, 1-5, Зеленій, 294. Ліквідовують витік води на вул. Сихівській, 10.

Крім того, на прохання ЛКП Галицького району, з 11:30 до 15:00 призупинено водопостачання на пл. Д. Галицького, вул. Гавришкевича, Краківська, Театральна, Лесі Українки та прилеглих до них вулицях.