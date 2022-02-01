Мерія продала приміщення на першому поверсі будинку на вул. Староєврейській, 31

Управління комунальної власності продало зруйновану частину будинку пам’ятки архітектури на вул. Староєврейській за 10 млн грн. Під час торгів вартість приміщення зросла майже втричі.

Йдеться про нежитлові приміщення першого поверху загальною площею 90,1 м2 у внутрішньому дворі будинку-пам’ятки архітектури XVII ст. на вул. Староєврейській, 31. Судячи з фотографій, опублікованих управлінням комунальної власності ЛМР, ці приміщення перебувають у занедбаному стані.

Приміщення на вул. Староєврейській, 31 перебуває у занедбаному стані (фото 2017 року, ЛМР)

Аукціон з продажу цих приміщень відбувся 28 січня 2022 року. Стартова ціна становила 3,8 млн грн. На аукціон прийшли семеро учасників, а перемогу отримала компанія «ПФ-ОНІКС» запропонувавши викупити приміщення за 10 млн і 1 тис. грн або 3,9 тис. доларів за м2. Незабаром управління комунальної власності має підписати договір про продаж цієї нерухомості із переможцем торгів.

За даними платформи YouControl, ТзОВ «Виробничо-комерційна компанія ПФ ОНІКС» займається оптовою торгівлею залізними виробами, водопровідним та опалювальними засобами. Власниками компанії є львів’яни Богдан Вішка та Мирослав Вус.