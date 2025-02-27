Програму можна виористовувати як для роботи, так і в побутових справах

Міністерство цифрової трансформації створило новий освітній серіал «ChatGPT: ваш особистий асистент у роботі, навчанні та житті». Він складається з восьми серій, що дають конкретні інструменти для ефективної роботи із ChatGPT. Безкоштовний порадник доступний на «Дія.Освіта», він буде корисний для освітян, підприємців, держслужбовців та тих, хто хоче опанувати технологію, пише «Ocвiтopiя».

Після навчальних серій про техніку роботи із ChatGPT освітній серіал закінчується фінальним тестом. В кінці учасники отримають сертифікат.

Чого можна навчитися в серіалі про ChatGPT:

Як працює система промптів? Що залежить від формулювання запиту і як змусити ШІ генерувати саме те, що потрібно?

Як використовувати рольовий підхід? Чому ChatGPT відповідає точніше, якщо задати йому «роль» експерта?

Чи може ШІ впоратися з креативними завданнями? Дослідження показують, що разом із людиною ChatGPT покращує результати на 40%.

Як підприємці, освітяни, маркетологи та держслужбовці вже використовують ШІ у своїй роботі.

Чи можна довіряти ChatGPT? Як розпізнавати «галюцинації» ШІ?

Цифрові технології давно стали невіддільною частиною нашого життя. Вони всюди: на роботі, вдома та у навчанні. Унікальні можливості для здобуття освіти з їхньою допомогою пропонує і дистанційна школа «Оптіма». Завдяки інноваційним підходам та висококваліфікованим педагогам навчання стає цікавим та результативним, а учні мають змогу опановувати знання у власному темпі.

У серіалі є приклади з досвіду, наприклад, уряд Албанії використовує ШІ для перекладу 280 тисяч сторінок законодавства ЄС, щоб пришвидшити євроінтеграцію.

Експерти наголошують, що ChatGPT можна використовувати не тільки для навчання чи кар’єри, а й для того, щоб оптимізувати побутові завдання завдяки швидкій персоналізованій відповіді ШІ: наприклад, як вивести пляму, врятувати домашню рослину чи вперше приготувати якусь страву.