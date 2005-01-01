Чемпіонат Європи з караоке: відкриття нових талантів і нових горизонтів

Здавалось би, все у світі вже винайдено. Однак є сфери, що існують давно, але до сьогодні залишаються мало розвинутими. Мова йде про величне, вічне – про музику, а саме про місце, де можна її почути, відчути і поринути з головою – караоке.

Два роки поспіль караоке клубу Split презентує себе не як додаток до ф’южн-ресторану, а як окремий музичний всесвіт. Сюди приходять ті, хто по-справжньому люблять співати, а також ті, хто щиро прагне цьому навчитися. Тут не лише прощаються з комплексами, відкривають таланти і показують їх іншим. Насправді, караоке «Стань Зіркою!» дає більше, аніж можна очікувати – можливості та віру у власні сили. Адже від часу свого створення караоке клубу Split володіє ексклюзивним правом на проведення відбіркових турів до Чемпіонату України з караоке в Одесі.

Минулого року віце-переможницею у всеукраїнському конкурсі стала Катерина Ескіна. Це дозволило їй представляти нашу країну на міжнародній караоке-арені – Чемпіонаті Європі (Euroke) на о. Крит. Учасниця, що потрапила у ТОП-4 кращих вокалістів Європи, розказала в інтерв’ю ZAXID.NET як проходив конкурс, чи вважають Україну серйозним суперником інші країни, а також як караоке змінило її життя.

Скільки днів тривав конкурс загалом?

Чотири дні. Проте у Греції ми були тиждень.

Щось по тобі і не скажеш… ніби й не бачила сонця.

Насправді так воно і було. Я постійно ходила у кепці, тому що зазвичай, коли вокаліст згоряє на сонці, у нього моментально сідає голос. Не могла я так ризикувати, тим більше з такими піснями.

Що ти співала?

У перший день – «Hit the Road, Jack» і Емі Вайнхауз «Back to Black». Я отримала найвищі бали за ці виступи. Тому що це були не просто пісні, а саме виступи: з реквізитами, костюмами, настроєм – все як у справжнього артиста. Тоді, до речі, і побачила страх в очах інших учасників.

Раніше його не було?

Не повіриш, але ні. У цьому й полягала різниця між підготовкою України і ставленням до конкурсу інших країн. Пам’ятаю, як нам виділили велику гримерку і як ми хотіли зайняти зручний куточок, щоб речі розкласти, нормально підготуватися. А вийшло так, що все приміщення було нашим – ніхто не мав ні костюмів, ні реквізитів. Це все почало з’являтися на наступний день, вже після мого виступу: хтось образ змінив, дехто на сцену диван витягнув…

Конкурс нарешті став конкурсом?

Так. І я дуже цьому раділа. Адже їхала з ціллю – зробити все, щоб Україну боялися, щоб знали, яка у нас підготовка і як ми ставимося до цього Чемпіонату. Багато хто на репетиції першого дня співав у півсили і йшов собі гуляти. Після виступів України всі зрозуміли, наскільки ми – сильний суперник. До мене підійшла дівчина з Італії, яка зрештою здобула перемогу, і сказала, що для неї честь і гордість – співати зі мною на одній сцені.

Окрім неї, ще з кимось зав’язалися дружні відносини?

Атмосфера взагалі була дуже теплою. За кулісами ми всі спілкувалися, не відчуваючи конкуренції. Навпаки – після виступів підходили один до одного і щиро підтримували.

Конкурс виправдав очікування?

Безперечно! Проте, коли посіла 4 місце, то думала, що розчарувала кураторів, підвела їх. Потім вони зі мною провели бесіду, мовляв, що я собі накрутила, і я зрозуміла: Європа, стільки країн, стільки різних голосів, у мене – 4 місце… та я ж, дійсно, молодець!

Як вважаєш, ти змінилася після цієї подорожі?

Так, я повернулася з абсолютно новим баченням світу. Перш за все, завдяки людям, які були зі мною – Ярослав та Олена Ігорівна. Вони допомогли мені позбутися комплексів, через які я відчувала себе, ніби у мушлі. По-друге, цей Чемпіонат перевернув мою свідомість, відкрив друге дихання. Тому це була навіть не подорож, а вхід у нове життя нової мене.

Які плани на майбутнє і чи є в них місце для караоке?

Без караоке вже нікуди (сміється, - прим. ред.). Зараз я хочу всього: жити, любити, співати. Дуже багато співати! Не знаю, чи стану популярною, чи буду «супер-стар», але впевнена, що музика – це моє. Тому у найближчий час планую записатися на уроки з вокалу, адже завжди є над чим працювати, і частіше приходитиму в караоке Split – тепер це мій другий дім.

Напередодні твоєї поїздки було визначено учасників, які вже у серпні представлятимуть Львів на Чемпіонаті в Одесі. Що можеш їм побажати?

Впевненості! Якщо у караоке Split побачили твій талант, почули твій голос і повірили у твої сили, то ти дійсно чогось вартий. Повністю віддайся музиці і будь готовий до того, що станеш іншим, кращим, і навчишся відчувати кожну мить, яку тобі дарує життя.