Назарова і Нікітін оголосили про завершення кар’єри

Лідери збірної України з фігурного катання Олександра Назарова та Максим Нікітін оголосили про завершення кар'єри. Про це харківський дует, який виступав у танцях на льоду, повідомив на своїй сторінці в Instagram.

«Це були чудові часи. Багато було веселих моментів, багато разів було важко й навіть боляче! Але всі ці 20 років усе одно були найкращими! Ми завжди виступали в першу чергу для глядача. Нам завжди хотілося показати вам нові елементи, і ми завжди старалися зробити наші програми веселими й цікавими! Ми вирішили завершити нашу спортивну кар'єру. Але ми не хочемо закінчувати з фігурним катанням!» – написали Олександра й Максим.

Як пише «Суспільне», фігуристи були заявлені одразу на два етапи Гран-прі наступного сезону 2022/23: Skate America (США) та Grand Prix de France (Франція). Проте 12 серпня пара була викреслена з обох списків. Причиною зняття зі змагань стало рішення завершити кар'єру, про яке Назарова та Нікітін повідомили наступного дня. Пара проіснувала майже 20 років і впродовж усієї кар'єри тренувалася під керівництвом Галини Чурілової, зокрема співпрацювали з нею й у періоди тренування за кордоном.

Останнім змагальним стартом для Назарової та Нікітіна став чемпіонат світу-2022 у французькому Монпельє, що відбувався через місяць після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Олександрі й Максимові довелося майже одразу після повернення з Олімпійських ігор-2022 виїздити з Харкова, що досі перебуває під постійними обстрілами.

Врешті українці виступили тільки в ритмічному танці, посівши там 16-те місце, а з довільного знялися: не лише через те, що мали обмаль часу на підготовку, а й тому, що розважальний зміст композиції їм здався недоречним.

Натомість Назарова та Нікітін трансформували ритмічний танець спеціально під чемпіонат світу, обравши символічний для України музичний супровід – пісню Джамали «1944» та «Ой, у лузі червона калина», яку переспівав Андрій Хливнюк.

Головні досягнення Назарової та Нікітіна

У 2015-му здобули для України першу за 15 років медаль юніорського чемпіонату світу, ставши бронзовими призерами.

Вони є першими й поки що єдиними українськими призерами юнацьких Олімпійських ігор з фігурного катання в особистих дисциплінах. Дует здобув срібло 2012 року.

Повторили рекорд Ірини Романової та Ігоря Ярошенка за кількістю титулів чемпіонів України в танцях на льоду. На їхньому рахунку – шість золотих медалей (2014/15, 2016/17, 2017/18, 2019/20 – 2021/22).

Двічі брали участь у Олімпійських іграх (2018, 2022). На Олімпіаді-2022 у Пекіні вийшли до фіналу (довільної програми) та посіли 20-те місце.

На рівні дорослих чемпіонатів світу їхній найвищий результат у кар'єрі – 15-те місце (2017, 2018), а на чемпіонатах Європи – 9-те (2017).

Також Назарова та Нікітін перемагали на Універсіаді-2017, регулярно представляли Україну на рівні Гран-прі та здобули п'ять медалей на челенджерах, зокрема золото в Будапешті 2020 року.

У юніорах тричі підіймалися на п'єдестал етапів Гран-прі та ввійшли до топ-5 у Фіналі Гран-прі 2013/14.