Ніна Петрикіна здобула перемогу у рідному місті

У п'ятницю, 31 січня, на чемпіонаті Європи з фігурного катання, що проходить у Таллінні, комплект медалей розіграли жінки. Представниця Естонії Ніна Петрикина здобула золото. Це історичний успіх для естонського фігурного катання, адже представниці цієї країни не підіймались так високо.

Ніна Петрикина чудово відкатала і коротку, і довільну програму, набравши за сумою двох програм 208,18.

«Не можу описати, що відбувається всередині мене. Я звикла виступати, а не говорити перед такою кількістю глядачів. Я досі не усвідомлюю, що відбувається», – прокоментувала естонська фігуристка свою перемогу.

Петрикина відкотила без серйозних помилок, було, щоправда, падіння, але між елементами.

Срібло отримала представниця Грузії Анастасія Губанова (198,61 бала). Бронза у бельгійки Ніни Пінцарроне (191,44).

Нагадаємо, що у турнірі не брала участь через травму чемпіонка Європи-2024 Луна Гендрікс.

Також стало відомо, що у короткій програмі суддя Бреда Марінсек поставила Ніні за навички катання всього 0,75 бала при максимумі 10 балів. Інші оцінки за композицію та презентацію дорівнюють 7,75 та 8. Припускають, що суддя припустилася помилки при введенні цифр. Її оцінка була відкинута як найменша. Якби не це, естонка лідирувала б вже після короткої програми.

Уродженка Таллінна могла завершити кар’єру у 2020 році після того, як у неї діагностували апластичну анемію. Проте спортсменка змогла перемогти хворобу та повернутися у фігурне катання.

Нагадаємо також, що українська фігуристка Анастасія Гожва не змогла кваліфікуватися до фіналу змагань.