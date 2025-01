Марія Пінчук та Микита Погорєлов тренуються в Італії

Український танцювальний дует Марія Пінчук та Микита Погорєлова кваліфікувались до довільного танцю на чемпіонаті Європи-2025 з фігурного катання, що триває у Таллінні. Вони наразі посідають 20-те місце.

Представляти Україну мали Зої Ларсон та Андрій Капран, проте пара відмовилась, надаючи перевагу підготовці до чемпіонату світу.

За ритм-танець Пінчук та Погорєлов отримали оцінку 60.69 балів. Вони втретє потрапляють до фіналу континентальної першості, їх найкращий результат — 15-те у 2023 році.

Між сезонами фігуристи перейшли від своєї багаторічної тренерки Галини Чурілової до італійської групи Young Goose Academy, де їх тренують Маттео Дзанні, Барбора Резнічкова, Катаріна Мюллер та Деніс Лодола.



Лідерами стали італійці Шарлін Гіньяр та Марко Фабрі з Італії, чинні чемпіони Європи, які набрали 84.23 бали.

На другому місці несподівано опинились французи Євгенія Лопарьова та Жоффре Бріссо. Протягом усього сезону їх критикують саме за ритм-танець, точніше за вибір музики. Пара катається під композицію BoneyM Rasputin. На одному з етапів Гран-прі вони замінили у кінцівці програми фразу Oh, those Russians на фразу Oh, those dancers. Проте дуже швидко повернули оригінальну кінцівку.

«З особистістю Распутіна наша програма взагалі ніяк не пов’язана, ми зображуємо космонавтів, які вдало приземлились і тепер танцюють», – пояснили спортсмени.

Очевидно, що пісня була створена наприкінці 70-х років минулого століття. Проте зараз на великій ковзанці звучить вона так собі. Вухо ріже, проте, судячи з реакції глядачів, далеко не всім.

Третє місце посідають британці Лайла Фір та Льюїс Ґібсон.

Довільний танець спортсмени виконають у суботу, 1 лютого.