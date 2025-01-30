Чемпіонами Європи вперше стала німецька пара Мінерва Фаб’єн Хазе та Нікіта Володін

У Таллінні, де триває Чемпіонат Європи з фігурного катання, спортивні пари розіграли перший комплект нагород. Також тут хвилиною мовчання вшанували пам’ять фігуристів та тренерів, які загинули у авіатрощі 29 січня.

Чемпіонами Європи вперше стала німецька пара Мінерва Фаб’єн Хазе та Нікіта Володін.

Так виглядає перша трійка:

Мінерва Фаб'єнн Хазе/Нікіта Володін (Німеччина) – 212.48 балів

Сара Конті/Ніколло Мачі(Італія) –206.89

Анастасія Метелкіна/Лука Берулава (Грузія) – 191.88

Українська пара Софія Голічанко та Артем Даренський отримали за довільну програму 108.22 балів. За сумою двох програм їх результат – 164.95 бали. Це стало найкращим результатом пари, проте у підсумку спортсмени посіли 11 місце, повторивши свій торішній результат. Після короткої програми вони були 10-ми, проте припустившись помилок опустилися на одну сходинку. Це означає, що на Чемпіонат Європи-2026 Україна зможе делегувати лише одну пару.



Перед змаганнями хвилиною мовчання вшанували пам’ять фігуристів та тренерів, які загинули напередодні поблизу Вашингтона, коли пасажирський літак зіштовхнувся з гелікоптером. Вони повертались з чемпіонату США по фігурному катанню, що тривав з 20 по 26 січня. Цю інформацію підтвердив The Guardian.

На борту літака були чемпіони світу з парного катання Євгенія Шишкова та Вадім Наумов. Вони виступали ще за СРСР, проте з 1990-х працювали тренерами у США. З ними був їх син, Максим Наумов, також фігурист.

Також загинули фігуристи Джина Хан та Спенсер Лейн, яким було по 16 років. Обох супроводжували матері.

«Ми спустошені цією невимовною трагедією та міцно тримаємо сім’ї жертв у наших серцях. Втрата такої кількості членів нашої спільноти викликає невимовний сум», – заявив президент ISU Кім Чже Ель.

ЗМІ повідомляють, що на борту могло бути 14 спортсменів та тренерів, проте офіційно ця інформація не підтверджена.