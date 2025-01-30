Іван Шмуратко посів сімнадцяте місце

Український фігурист Іван Шмуратко пройшов у довільну програму на чемпіонаті Європи-2025, який триває у Таллінні.

За підсумками короткої програми до фіналу кваліфікувались 24 спортсмени. Шмуратко посідає 17-те місце із сумою 71.53 (для спортсмена це найгірший результат сезону). Цікаво, що Шмуратко на турнірах, які передували чемпіонату Європи виконував одразу три короткі програми. Це були White Flowers Take Their Bath Марі Самуельсен та Une vie d'amour Шарля Азнавура.

У Таллінні фігурист відкатав під Ne me quitte pas Жака Бреля. З цією програмою Іван виступав на змаганнях у Варшаві, де отримав «бронзу». Цього разу він помилився у стрибкових елементах та

Для 23-річного Івана Шмуратка це четвертий чемпіонат Європи. Найкращий результат він показав у 2022-му році, посівши 12-те місце.

Лідером став дворазовий чемпіон Європи француз Адам Сяо Хім Фа, отримавши 93,12 балів. Цікаво, що він так само підготував до сезону відразу дві довільні програми та виконує їх по черзі, під настрій.

Цього разу це була композиція Алексіса Картьє SOS d’un terrien en détresse.

«Давно, здається, майже п’ять років тому, Бенуа Рішо запропонував мені кататися під цю музику. Тоді я не почувався готовим. А потім, коли ми почали думати про програми, шукати музику, він нагадав мені про цю ідею, цього року я сказав собі, що це може бути добре. Хороша тема, музика, яка мені дуже подобається. І це також дозволило мені дещо змінити свій стиль», – розповів Адам.

Довільна програма у чоловічому одиночному катанні відбудеться у суботу, 1 лютого. А 30 січня перший комплект нагород європейської першості розграють спортивні пари, де Україну представляють Софія Голіченко та Артем Даренський.