Перед довільною програмою пара посідає 10-те місце

У Таллінні розпочався Чемпіонат Європи з фігурного катання. Відкрили змагання спортивні пари. Українці Софія Голіченко та Артем Даренський зуміли кваліфікуватись до довільної програми, отримавши за коротку 56,73 бала. Перед довільною програмою пара посідає 10-те місце.

«Ми тренуємося у Дніпрі. Після турніру у Варшаві ми трохи відпочили та повернулись до активних тренувань. Часом буває важко. Не так давно було 15 тривог на день», – розповів Артем Даренський ZAXID.NET, чим чимало здивував присутніх при цьому іноземних журналістів.

«Ви тільки будь ласка ходіть в укриття. Воно ж має бути на ковзанці?», – попросила спортсменів одна з них.

Лідирують після короткої програми німці Мінерва Фаб’єн Хазе та Нікіта Володін.

Довільна програма спортивних пар на Євро з фігурного катання відбудеться у четвер, 30 січня.

Для Голіченко та Доренського цей чемпіонат – третій у кар’єрі. Їх найкращий результат – 11 місце.

Голіченко та Даренський першими з українців розпочали виступи на Євро. Цього року Україна буде представлена в усіх видів програми. У змаганні жінок візьме участь Анастасія Гожва, у чоловіків – Іван Шмуратко. Танці на льоду представлять Марія Пінчук та Марія Пінчук та Микита Погорєлов.