Через аварію на тепломережі частина абонентів Львова без гарячої води

У Львові через пориви теплової мережі до кінця робочого дня частина абонентів без гарячого водопостачання.
За інформацією гарячої лінії міста, ліквідовувати порив комунальники будуть орієнтовно до 17:00.
Мова йде про такі будинки: Пулюя, 38; Кастелівка, 40; Куликівська, 18Б; Княгині Ольги, 5;
вул.Айвазовського буд. 10, 12
вул.Єфремова буд. 68, 79
вул.Лазаренка буд. 3, 5, 7, 8, 9, 11, 27, 48, 48а
вул.Сахарова буд. 31
вул.Боднарська буд. 16
вул.Бойчука буд. 3, 5, 8, 10
вул.Боткіна буд. 73
вул.Володимира Великого буд. 1, 3, 5, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 47, 49, 49, 49а, 51, 53, 53а, 57, 59, 59а, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 85а, 89, 91, 93а, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 109, 111, 113, 117, 121, 125
вул.Гашека буд. 20а, 22а
вул.Граб'янки буд. 5, 7, 9, 13
вул.Демнянська буд. 4а, 4, 6а, 8, 16, 16а, 18, 24
вул.Енергетична буд. 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 22, 24
вул.Карманського буд. 6а, 6б, 19
вул.Кастелівка буд. 2
вул.Керамічна буд. 4, 16
вул.Княгині Ольги буд. 5г, 5а, 5б, 5д, 63, 65, 69, 71, 73, 75, 77, 102
вул.Кобилиці буд. 19, 29а
вул.Куликівська буд. 39а, 39в, 39б, 57
вул.Кульпарківська буд. 117, 121, 123, 125, 129, 133, 133а, 135, 139, 141, 143, 145, 147
вул.Молдавська буд. 43
вул.Моршинська буд. 11
вул.Музики буд. 34, 36
вул.Наукова буд. 2, 4а, 4, 6, 6а, 8, 9, 10а, 10, 11, 12, 12а, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 39, 41, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 66, 68, 74, 76, 82, 86, 94, 96, 100, 102, 104, 106, 110, 112, 114, 116
вул.Околична буд. 16, 18
вул.Яреми буд. 4, 23б
вул.Пулюя буд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12,13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 29, 32
вул.Рубчака буд. 2, 4, 6, 10, 12, 14, 17а
вул.Симоненка буд. 1, 3, 7, 9,10, 11, 12, 13, 18, 20, 22
вул.Скорини буд. 28, 30, 32, 36, 38, 40
вул.Сміливих буд. 5, 28а
вул.Стрийська буд. 47, 49, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 71а, 71б, 75, 77, 78, 81, 85, 85б, 87б, 87в, 87, 87а, 89, 91, 93, 99, 101, 103, 104, 106, 107
вул.Тролейбусна буд. 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14
вул.Франка буд. 157б, 157а
вул.Ярославенка буд. 22, 22а
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