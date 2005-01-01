Через аварію на тепломережі частина абонентів Львова без гарячої води

СуспільствоОрися Шиян, сьогодні, 08:364000

У Львові через пориви теплової мережі до кінця робочого дня частина абонентів без гарячого водопостачання.

За інформацією гарячої лінії міста, ліквідовувати порив комунальники будуть орієнтовно до 17:00.

Мова йде про такі будинки: Пулюя, 38; Кастелівка, 40; Куликівська, 18Б; Княгині Ольги, 5;

вул.Айвазовського буд. 10, 12

вул.Єфремова буд. 68, 79

вул.Лазаренка буд. 3, 5, 7, 8, 9, 11, 27, 48, 48а

вул.Сахарова буд. 31

вул.Боднарська буд. 16

вул.Бойчука буд. 3, 5, 8, 10

вул.Боткіна буд. 73

вул.Володимира Великого буд. 1, 3, 5, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 47, 49, 49, 49а, 51, 53, 53а, 57, 59, 59а, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 85а, 89, 91, 93а, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 109, 111, 113, 117, 121, 125

вул.Гашека буд. 20а, 22а

вул.Граб'янки буд. 5, 7, 9, 13

вул.Демнянська буд. 4а, 4, 6а, 8, 16, 16а, 18, 24

вул.Енергетична буд. 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 22, 24

вул.Карманського буд. 6а, 6б, 19

вул.Кастелівка буд. 2

вул.Керамічна буд. 4, 16

вул.Княгині Ольги буд. 5г, 5а, 5б, 5д, 63, 65, 69, 71, 73, 75, 77, 102

вул.Кобилиці буд. 19, 29а

вул.Куликівська буд. 39а, 39в, 39б, 57

вул.Кульпарківська буд. 117, 121, 123, 125, 129, 133, 133а, 135, 139, 141, 143, 145, 147

вул.Молдавська буд. 43

вул.Моршинська буд. 11

вул.Музики буд. 34, 36

вул.Наукова буд. 2, 4а, 4, 6, 6а, 8, 9, 10а, 10, 11, 12, 12а, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 39, 41, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 66, 68, 74, 76, 82, 86, 94, 96, 100, 102, 104, 106, 110, 112, 114, 116

вул.Околична буд. 16, 18

вул.Яреми буд. 4, 23б

вул.Пулюя буд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12,13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 29, 32

вул.Рубчака буд. 2, 4, 6, 10, 12, 14, 17а

вул.Симоненка буд. 1, 3, 7, 9,10, 11, 12, 13, 18, 20, 22

вул.Скорини буд. 28, 30, 32, 36, 38, 40

вул.Сміливих буд. 5, 28а

вул.Стрийська буд. 47, 49, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 71а, 71б, 75, 77, 78, 81, 85, 85б, 87б, 87в, 87, 87а, 89, 91, 93, 99, 101, 103, 104, 106, 107

вул.Тролейбусна буд. 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14

вул.Франка буд. 157б, 157а

вул.Ярославенка буд. 22, 22а

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