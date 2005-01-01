Через аварію на тепломережі частина абонентів Львова без гарячої води

У Львові через пориви теплової мережі до кінця робочого дня частина абонентів без гарячого водопостачання. За інформацією гарячої лінії міста, ліквідовувати порив комунальники будуть орієнтовно до 17:00. Мова йде про такі будинки: Пулюя, 38; Кастелівка, 40; Куликівська, 18Б; Княгині Ольги, 5; вул.Айвазовського буд. 10, 12 вул.Єфремова буд. 68, 79 вул.Лазаренка буд. 3, 5, 7, 8, 9, 11, 27, 48, 48а вул.Сахарова буд. 31 вул.Боднарська буд. 16 вул.Бойчука буд. 3, 5, 8, 10 вул.Боткіна буд. 73 вул.Володимира Великого буд. 1, 3, 5, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 47, 49, 49, 49а, 51, 53, 53а, 57, 59, 59а, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 85а, 89, 91, 93а, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 109, 111, 113, 117, 121, 125 вул.Гашека буд. 20а, 22а вул.Граб'янки буд. 5, 7, 9, 13 вул.Демнянська буд. 4а, 4, 6а, 8, 16, 16а, 18, 24 вул.Енергетична буд. 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 22, 24 вул.Карманського буд. 6а, 6б, 19 вул.Кастелівка буд. 2 вул.Керамічна буд. 4, 16 вул.Княгині Ольги буд. 5г, 5а, 5б, 5д, 63, 65, 69, 71, 73, 75, 77, 102 вул.Кобилиці буд. 19, 29а вул.Куликівська буд. 39а, 39в, 39б, 57 вул.Кульпарківська буд. 117, 121, 123, 125, 129, 133, 133а, 135, 139, 141, 143, 145, 147 вул.Молдавська буд. 43 вул.Моршинська буд. 11 вул.Музики буд. 34, 36 вул.Наукова буд. 2, 4а, 4, 6, 6а, 8, 9, 10а, 10, 11, 12, 12а, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 39, 41, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 66, 68, 74, 76, 82, 86, 94, 96, 100, 102, 104, 106, 110, 112, 114, 116 вул.Околична буд. 16, 18 вул.Яреми буд. 4, 23б вул.Пулюя буд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12,13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 29, 32 вул.Рубчака буд. 2, 4, 6, 10, 12, 14, 17а вул.Симоненка буд. 1, 3, 7, 9,10, 11, 12, 13, 18, 20, 22 вул.Скорини буд. 28, 30, 32, 36, 38, 40 вул.Сміливих буд. 5, 28а вул.Стрийська буд. 47, 49, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 71а, 71б, 75, 77, 78, 81, 85, 85б, 87б, 87в, 87, 87а, 89, 91, 93, 99, 101, 103, 104, 106, 107 вул.Тролейбусна буд. 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14 вул.Франка буд. 157б, 157а вул.Ярославенка буд. 22, 22а

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