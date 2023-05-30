Через аварію на водогоні у Львові 109 вулиць залишились без води до ранку. Це частина Шевченківського і Залізничного районів, а також смт Рудне. У цих місцях працюватимуть водовозки.

«У мікрорайоні Рясне, на вул. Сотника Панаса, 7, стався порив на водопроводі. На місці вже працюють ремонтні бригади підприємства. Орієнтовно до завтра, до 06:00, буде припинено водопостачання до частини Шевченківського і Залізничного районів та смт Рудне», – повідомляє «Львіввводоканал».

Через аварію водопостачання припинено до:

вул. Ангарна - всі будинки;

вул. Вигоди - всі будинки;

вул. Доробок - всі будинки;

вул. Загородня - всі будинки;

вул. Каганця - всі будинки;

вул. Калнишевського - всі будинки;

вул. Ловецька - всі будинки;

вул. Мацієвича - всі будинки;

вул. Мирна - всі будинки;

вул. Моторна - всі будинки;

вул. На Чвертях - всі будинки

вул. Немирівська - всі будинки;

вул. Низинна - всі будинки;

вул. Олесницького - всі будинки;

вул. Орельська - всі будинки;

вул. Пілотів - всі будинки;

вул. Планерна - всі будинки;

вул. Повітряна - всі будинки;

вул. Пропелерна - всі будинки;

вул. Скромна - всі будинки;

вул. Сяйво - всі будинки;

вул. Тісна - всі будинки;

вул. Чечета - всі будинки;

вул. Чижевського - всі будинки;

вул. Агрусова - всі будинки;

вул. Алмазна - всі будинки;

вул. Ангарна - всі будинки;

вул. Бажана (Рясне) - всі будинки;

вул. Бандери - всі будинки;

вул. Біберовича - всі будинки;

вул. Бортнянського - всі будинки;

вул. Братів Міхновських - всі будинки;

вул. Брюховицька - всі будинки;

вул. Бузинова - всі будинки;

вул. Величковського - всі будинки;

вул. Вересая (Рясне) - всі будинки;

вул. Вершницька - всі будинки;

вул. Вигоди - всі будинки;

вул. Марка Вовчка - всі будинки;

вул. Алмазова (Рясне) - всі будинки;

вул. Микитки (Рясне) - всі будинки;

вул. Гушалевича - всі будинки;

вул. Доробок - всі будинки;

вул. Дорогичинська (Рясне) - всі будинки;

вул. Дубовицька (Рясне) - всі будинки;

вул. Єрошенка - всі будинки;

вул. Залізнична - всі будинки;

вул. Золота - всі будинки;

вул. Каганця - всі будинки;

вул. Квітки-Основ’яненка - всі будинки;

вул. Братів Дужих - всі будинки;

вул. Коріятовича (Рясне) - всі будинки;

вул. Левандівська - всі будинки;

вул. Лугова - всі будинки;

вул. Лукасевича - всі будинки;

вул. Лучкая - всі будинки;

вул. Лушпинського - всі будинки;

вул. Любачівська (Рясне) - всі будинки;

вул. Малковицька (Рясне) - всі будинки;

вул. Маршалківка - всі будинки;

вул. Матейка - всі будинки;

вул. Моха (Рясне) - всі будинки;

вул. Мундяк - всі будинки;

вул. Нарбута - всі будинки;

вул. Нарцисова - Всі будинки

вул. Нестора Літописця (Рясне) - всі будинки;

вул. Ожинова - всі будинки;

вул. Озаркевича - всі будинки;

вул. Олесницького - всі будинки;

вул. Осикова - всі будинки;

вул. Павлокомська (Рясне) - всі будинки;

вул. Парова - всі будинки;

вул.Сембратовичів - всі будинки;

вул. Пикулицька (Рясне) - всі будинки;

вул. Порічкова - всі будинки;

вул. Прилбицька (Рясне) - всі будинки;

вул. Прихильна - всі будинки;

вул. Ковалика (Рясне) - всі будинки;

вул. Резедова - всі будинки;

вул. Розлога - всі будинки;

вул. Розсадна - всі будинки;

вул. Ряснянська - всі будинки;

вул. Світла - всі будинки;

вул. Смолича (Рясне) - всі будинки;

вул. Сорохтея - всі будинки;

вул. Сотника Панаса (Рясне) - всі будинки;

вул. Стельмаха (Рясне) - всі будинки;

вул. Степанівни - всі будинки;

вул. Стороженка - всі будинки;

вул. Сяйво - всі будинки;

вул. Тростинна - всі будинки;

вул. Трясила (Рясне) - всі будинки;

вул. Фещенка-Чопівського - всі будинки;

вул. Хасевича (Рясне) - всі будинки;

вул. Холмська - всі будинки;

вул. Хорватська - всі будинки;

вул. Чесанівська (Рясне) - всі будинки;

вул. Чечета - всі будинки;

вул. Чикаленка - всі будинки;

вул. Шараневича - всі будинки;

вул. Шевченка - всі будинки;

вул. Широка - всі будинки;

вул. Яновського (Рясне) - всі будинки;

вул. Ярославська (Рясне) - всі будинки;

вул. Ясна - всі будинки;

вул. Бічна Сотника Панаса - всі будинки;

вул. Річицька (Рясне) - всі будинки;

вул. Алмазна - всі будинки;

вул. Городоцька, 44, 45, 50, 51, 52, 53, 54, 55а, 55, 56, 57, 58, 58 корп 1, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 110, 111, 113, 115, 117, 119, 122, 123, 125, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151.

Також без водопостачання смт Рудне.

Як повідомляють у «Львівводоканалі», зараз організовують роботу водовозок. Про час і місце їх стоянок повідомлять додатково.