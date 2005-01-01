Через аварію окремі вулиці Шевченківського району Львова без води

СуспільствоОрися Шиян, сьогодні, 11:282940

У Шевченківському районі Львова через ліквідацію витоку води на вул. Замарстинівській-Шеремети тимчасово призупинено водопостачання кількох вулиць.

За інформацією диспетчерської служби ЛМКП «Львівводоканал», води не буде на вул. Замарстинівській (від вул. Липинського) та на прилеглих до неї вулицях (Райніса, Сеньковича, Сріблиста, Волошкова, Уманська, Шполянська, Хмільова, Плющева, Грабова, Міртова, Лінкольна, Топольна).

Попередньо водопостачання не буде до 13:00, поки тривають ремонтні роботи.

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