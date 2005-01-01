Через аварію п’ять вулиць Львова залишились без води

У зв'язку з ремонтними роботами на водогоні кілька вулиць Львова без води. Зокрема, за інформацією «Львівводоканалу», сьогодні, 11 січня, з 11:00 до 14:00 припинено водопостачання на вулиці Конотопській у Франківському районі.

Також через ремонтні роботи тимчасово припинено водопостачання на вул. Ковалевської, Заводську, Лобачевського, Ткацьку та прилеглі вулиці у Шевченківському районі.

Орієнтовний час відновлення водопостачання ‒ 14:00.

ЛМКП «Львівводоканал» просить вибачити за тимчасові незручності, пов’язані з виконанням аварійно-відновлювальних робіт.