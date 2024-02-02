Дітлахів з ознаками ГРВІ допускати до занять в дитсадках не будуть

У зв’язку з ростом захворюваності на ГРВІ та грип, школи Берегівської територіальної громади з 5 лютого переводять на дистанційну форму навчання.

Рішення про це прийняли на засідання комісії ТЕБ та НС 2 лютого, повідомив міський голова Берегова Золтан Бабяк.

«Садочки громади залишаються функціонувати в звичайному режими, однак буде посилено контроль за дітьми, яких приводять у заклад освіти: дітлахів з ознаками ГРВІ допускати до занять не будуть», – написав Золтан Бабяк у Facebook, відзначивши, що 9 лютого комісія ТЕБ та НС збереться ще раз.

Через ГРВІ та грип з 5 лютого оголосили карантин у закладах загальної середньої освіти Рахівської територіальної громади, а в Іршавській громаді на карантин з дистанційною формою навчання з 5 по 18 лютого перевели ліцей № 1 та Брідський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів. Також на карантин закрили всі дитсадки.

Нагадаємо, 2 лютого на дистанційне навчання перевели школи Мукачева, а 5 лютого ввеликарантин у школах Ужгорода.