Карантинні заходи стосуватимуться також міських мистецьких та спортивних шкіл

Із понеділка, 5 лютого, у закладах загальної середньої освіти Ужгорода незалежно від форми власності запроваджується карантин. Рішення прийняли 2 лютого на засіданні протиепідемічної комісії в Ужгородській міській раді. Карантинні заходи стосуватимуться також міських мистецьких та спортивних шкіл, за винятком індивідуальних занять. Дитсадки працюватимуть у звичному режимі.

Як повідомили у прес-службі міської ради, за тиждень в Ужгороді на ГРВІ та грип захворіли 1985 людей, що на 69,5% більше, ніж за минулі сім днів.

Карантин у школах Ужгорода запроваджують на тиждень, до 9 лютого. Тоді протиепідемічна комісія збереться знову

«Хворих дітей – 55,5% серед усіх, хто захворів, захворюваність дітей шкільного віку зросла у 2,3 рази. На 36,3% зросла кількість госпіталізованих у медичні заклади міста, 85% із них – діти. Таким чином епідемічна ситуація в Ужгороді на 5 тижні класифікується як епідемія високої інтенсивності з перевищенням епідпорогу на 80,1%», – зазначили у міськраді.

Карантин у школах Ужгорода запроваджують на тиждень, до 9 лютого. Тоді протиепідемічна комісія збереться знову, щоб проаналізувати ситуацію із захворюваністю та прийняти рішення – або про продовження карантинних заходів, або про їх скасування.