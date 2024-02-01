Найбільше закарпатців захворіло на ГРВІ та грип на Берегівщині, Рахівщині та Мукачівщині

З п’ятниці, 2 лютого, всі навчальні заклади Мукачівської громади переходять на систему дистанційного навчання. Про це повідомила прес-служба Мукачівської міської ради, зазначивши, що причиною переходу на «дистанційку» є зростання захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип.

«Щодо можливого відновлення очного навчання будемо інформувати завчасно», – сказали у мерії.

Нагадаємо, 31 січня про запровадження дистанційної форми навчання для учнів ліцеїв ім. Т. Шевченка, ім. Ф. Потушняка та «Платан» повідомив міський голова Берегова Золтан Бабяк, відзначивши, що на засіданні комісії ТЕБ та НС 2 лютого вирішуватимуть, чи закривати всі школи міста.

За інформацією заступника голови Закарпатської ОДА Мирослава Білецькогоз з 22 по 28 січня кількість звернень до закладів охорони здоров'я області зросла на 41%. Найбільше людей захворіло на ГРВІ та грип на Берегівщині, Рахівщині та Мукачівщині.