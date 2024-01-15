У багатьох хворих дітей є висока температура, яку важко збити

На Львівщині різко зростає кількість хворих, у яких грип і ГРВІ спроковували ускладнення, або захворювання протікає у важкій формі. До Львівської обласної інфекційної лікарні впродовж одного дня, 14 січня, гоcпіталізували 33 пацієнтів, у яких діагностували грип і ГРВІ. Серед них – 18 дітей.

Як повідомив ZAXID.NET заступник директора з медичної частини інфекційної лікарні Андрій Орфін, кількість хворих різко почала зростати після свят.

«Щодня до інфекційної лікарні госпіталізують 35-45 хворих. Якщо до свят серед них було 20-30% пацієнтів з ускладненнями грипу і ГРВІ, то зараз їх стало вдвічі більше, 50-70%. 14 січня до нашої лікарні госпіталізували 43 пацієнтів, серед яких 33 хворих на грип і ГРВІ», – каже Андрій Орфін.

З початку року до інфекційної лікарні з діагнозом грип, ГРВІ госпіталізовано 87 дорослих та 83 дитини. Станом на сьогодні у реанімації перебуває троє пацієнтів з важким перебігом грипу, ускладненим пневмоніями. Усі потребують кисневої підтримки.

Серед ускладнень, які найчастіше виявляють у хворих: важкі пневмонії, висока температура, яку не вдається збити жодними медикаментами. До лікарні потрапила 8-річна дитина, в якої температура нижче 38,7 градусів не збивалася. Ще одним проявом цих захворювань є носові крототечі. Вони виникають і в дорослих, і у дітей. До лікарні з носовими кровотечами, які непросто зупинити, потрапило двоє дорослих і двоє дітей.

У хворих в основному виявляють вірус грипу типу А. У тих пацієнтів, які потрапили з діагнозом ГРВІ, при ретельнішому обстеженні також часто виявляють грип. Лікарі радять при перших проявах захворювання залишатися вдома, аби не заражати інших людей, і консультуватися з сімейним лікарем, щоб уникнути ускладнень. До лікарні, як правило, потрапляють ті, хто спершу лікувався самотужки, й отримав важкі ускладнення. На початку цього року від ускладнень грипу померла дитина, яка мала важку супутню патологію.