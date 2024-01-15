З Дмитром вже все гаразд, його з лікарні вже виписали додому

Отоларингологи Центру дитячої медицини (лікарня «Охматдит») успішно прооперували 9-річного Дмитра з Городоччини, у якого запалення вуха спровокувало менінгіт. Агресивна бактерія проїла кістку і гній потрапив у порожнину черепа.

Родина Дмитра живе у Львівському районі (Городоччина). Хлопчик поскаржився батькам на біль у вусі. Лікар, до якого звернулися батьки, поставив хлопчику діагноз «отит» і призначив відповідне лікування. Та за кілька днів у дитини почало боліти друге вухо і голова, згодом підвищилася температура і виникла блювота. «Швидка», яку викликали рідні, відвезла дитину до інфекційної лікарні Львова з підозрою на менінгіт, повідомили в лікарні.

Отоларингологів Центру викликали до інфекційної лікарні для додаткової консультації. Хлопчика скерували на комп’ютерну томографію, під час якої виявили ознаки руйнування отитом скроневої кістки, яка призвела до поширення бактеріальної інфекції із вуха до мозкової оболонки. Дмитра з інфекційної лікарні перевели до Центру дитячої медицини і почали готувати до операції.

«Агресивна бактерія проїла кістку, гній з вуха потрапив у порожнину черепа і викликав запалення мозкових оболонок. Під час оперативного втручання ми почистили гнійне вогнище. Операція тривала близько двох годин і пройшла успішно. Дитина почувається добре», – повідомив ZAXID.NET керівник клініки хірургії голови та шиї Центру Федір Юрочко.

Після лікування стан хлопчика нормалізувався, і його з лікарні вже виписали додому. За словами Федора Юрочка, такі ускладнення отиту бувають нечасто, але у них останнім часом було вже два таких випадки.