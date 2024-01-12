Життя 17-річного Артема починає кардинально змінюватися на краще

Хірургам Міжрегіонального центру лікування дітей з розщілинами губи і піднебіння, що працює в Центрі дитячої медицини (лікарня «Охматдит») нарешті вдалося усунути вроджену ваду – складну розщілину піднебіння, якої 17-річний киянин Артем ніяк не міг позбутися з народження. Він переніс велику кількість операцій не лише в Україні, а й за кордоном. І лише у Львові у 17 років він нарешті позбувся вродженої вади, повідомили у Центрі.

Хлопець народився з розщілиною губи і складною розщілиною піднебіння. Дефект був не лише косметичний, а й суттєво ускладнював життя дитини, бо через розщілину їжа потрапляла в ніс.

Першу операцію із закриття дефекту губи йому зробили у три місяців. До 10 років йому вдалося закрити дефект м'якого піднебіння, а ось закриття твердого залишалося не вирішеним. Рідні Артема консультувалися у щелепно-лицевих хірургів всієї країни. Хлопчик переніс не одну оперцаію, але кожна операція ускладнювала наступну: через рубці тканини ставали немобільними, тому важко було сформувати клапоть для закриття дефекту піднебіння.

«Хірурги з Харкова і Києва порадили звернутися до спеціалістів Туреччини, бо це була дуже складна патологія. Ми були у Туреччині, сина оперували і в Польщі, але результату не було, повністю закрити дефект піднебіння нікому не вдавалося», – розповіла мама хлопця.

Хірурги у різних країнах пропонували радикальний варіант - усунути дефект за рахунок клаптя на ніжці з язика за методикою Vuerrero – Santos. Але це призвело б до обмеження у мовленні і харчуванні. Тож ні хлопець, ні мама не наважилися на таку операцію і шукали інші варіанти для усунення вади.

У пошуках лікарів Артем потрапив до Львова. Після консультації спеціалісти Центру запропонували спосіб вирішення проблеми, який одобрив і Артем, і його мама. Операція, яку запропонували хлопцю, не є складною для хірургів, але вона мала нарешті вирішити складну проблему пацієнта.

«Аби остаточно закрити дефект твердого піднебіння, ми взяли фрагмент тканин на судинній ніжці з його щоки - артерізований клапоть (фрагмент лицевої артерії, який буде живити ділянку піднебіння)», – каже хірургиня Центру Христина Погранична.

«Оскільки дефект був значний, було недостатньо тканин піднебіння, а фрагмент зі щоки дозволив повністю його закрити. Мікроваскулярна хірургія дає можливості оптимально вирішити таку проблему», – додає керівник Центру Роман Огоновський.

Під час операції хірурги закрили сполучення носової порожнини з ротовою, клапоть зі щоки прижився, піднебіння має достатній кровообіг, рана добре загоїлася. Артема з лікарні вже виписали додому. Його життя починає кардинально змінюватися. Зараз він зосередився на навчанні, бо цього року збирається вступати до вишу.