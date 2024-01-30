У Львівській громаді різко зросла кількість хворих на грип та ГРВІ
Із 22 по 28 січня медики зафіксували приблизно сім тисяч хворих
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За тиждень, що минув, із 22 до 28 січня, у Львівській громаді різко зросла кількість хворих на грип та ГРВІ. Такі недуги медики зафіксували приблизно у семи тисяч людей. Про це у вівторок, 30 січня, під час брифінгу повідомила керівниця управління охорони здоров’я Львівської міської ради Марта Матюшко.
Протягом минулого тижня 6 774 мешканців Львівської громади захворіли на ГРВІ , ще 115 інфікувалися коронавірусом. Показник захворюваності на 14% більший за показники позаминулого тижня.
«Приблизно на тисячу зросла кількість хворих. Серед хворих 39 % – діти, це 2600 дітей. В основному хворіють діти від 8 до 14 років, а дорослі від 30 до 64 років», – розповіла керівниця управління охорони здоров’я Львівської міської ради Марта Матюшко.
За словами керівника освіти Львівської міської ради Андрія Закалюка, чимало хворіють зараз і школярі, так 13% учнів відсутні у школах через хворобу. Однак, за його словами, підстав для запровадження карантину немає.
«Порівнюючи ці дані з аналогічним періодом минулого року – це повністю звична ситуація для навчальних закладів. Поріг перевищений, але ситуація контрольована, яка дозволяє вести навчальний процес офлайн», – зазначив Андрій Закалюк.
Зазначимо, протягом минулого тижня на Львівщині від ускладнень грипу померло двоє хворих і ще двоє – від ускладнень коронавірусу.