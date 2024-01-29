На Львівщині кількість хворих на грип і ГРВІ зростає

У Львові та області грип та коронавірус продовжують вкладати людей на лікарняні ліжка. Минулого тижня на Львівщині зареєстровано 16102 випадки гострих респіраторних вірусних інфекцій (позаминулого – 13979 випадків). Від ускладнень грипу померло двоє хворих і ще двоє – від ускладнень коронавірусу, повідомили у Львівському обласному центрі контролю і профілактики хвороб МОЗ України.

За даними Центру, найбільше люди хворіють у Львівському, Яворівському і Стрийському районах. Майже половина хворих – діти до 17 років. Найчастіше хворіють діти у віці 5-14 років і дорослі у віці 30-64 роки.

Минулого тижня від ускладнень грипу померло двоє чоловіків 49 і 50 років і ще двоє хворих, старших 65 років, померло від ускладнень коронавірусу. На стаціонарному лікуванні через грип і ГРВІ було 357 пацієнтів і 26 – з коронавірусом.

Вірусологічна лабораторія Центру визначила, що на території області циркулюють віруси грипу типу А.

У Львівській обласній інфекційній лікарні, як повідомив ZAXID.NET заступник директора з медичної частини інфекційної лікарні Андрій Орфін, з грипом і ГРВІ зараз перебуває 101 хворий, серед яких 42 дитини. За його словами, зараз кількість хворих, яких госпіталізують до лікарні з різними ускладненнями, зростає. За останні вихідні госпіталізували майже 40 хворих.

За данимиЦентру громадського здоров’я, з початку епідсезону (з жовтня) в Україні на грип, ГРВІ та коронавірус захворіли 2,289 млн українців. Серед хворих 54% – діти. Із 2 жовтня до 21 січня з діагнозом Covid-19 померло 650 людей, серед них четверо дітей віком до 17 років. За цей же період зареєстровано 14 летальних випадків унаслідок грипу.